Pareja es sentenciada por robo de camioneta en Gómez Palacio

Una pareja fue sentenciada a cuatro años, siete meses y tres días de prisión por el robo con violencia de una camioneta ocurrido en septiembre del año pasado en Gómez Palacio.

La Fiscalía General del Estado informó que la carpeta de investigación permitió establecer que los hechos ocurrieron alrededor de las 05:30 horas del 22 de septiembre de 2025, cuando Teresa de Jesús Juárez Rocha solicitó a la víctima que la trasladara a un establecimiento ubicado en la colonia Hamburgo.

El traslado se realizó a bordo de una camioneta de la marca Ford, tipo pick up, modelo 1982, de color azul. Al llegar al sitio, Jesús Contreras Chávez abordó el vehículo y amenazó al propietario con un arma blanca, lo que provocó que descendiera de la unidad.

Posteriormente, Teresa de Jesús tomó el control de la camioneta y ambos se retiraron del lugar sin autorización del propietario. Sin embargo, fueron interceptados metros adelante por elementos policiales, quienes lograron detenerlos y recuperar el vehículo.

DICTAN SENTENCIA

La sentencia fue dictada el 23 de septiembre pasado mediante un procedimiento abreviado, luego de que el Agente del Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba reunidos durante la investigación.

Además de la pena de prisión, ambos deberán cubrir una multa de 37 mil 421 pesos por su responsabilidad penal en el delito de robo de vehículo con violencia.