Pareja fallece a unas horas de su boda; se accidentan al realizar compras de último momento

Justo el día de su boda y a pocas horas de que se llevara a cabo la celebración, una pareja perdió la vida, convirtiendo la fecha tan anhelada por ellos en una tragedia que hoy enluta a sus familias.

Se trata de Angélica García y Daniel Grande, un par de jóvenes que habían formalizado su noviazgo y estaban preparados para llevar su relación a otra etapa, jurando ante un altar permanecer juntos para siempre.

Este domingo 20 de septiembre estaba pactado en el calendario como la fecha en que unirían sus vidas en Masagua, Guatemala.

Un día antes, el sábado por la tarde y a solo unas horas de la boda, Angélica y Daniel salieron juntos a bordo de una motocicleta a realizar algunas compras, como parte de los detalles de última hora de cualquier evento.

Esa fue la última ocasión en que sus familiares los vieron con vida, camino a hacer las compras, sin imaginar que ya no volverían.

ACCIDENTE COBRA LA VIDA DE LA PAREJA

Sobre la ruta que comunica con el municipio de Masagua, en el departamento de Escuintla, justo a la altura del kilómetro 63, se registró un aparatoso accidente que involucró a por lo menos seis vehículos: un camión, dos automóviles y tres motocicletas, en una de las cuales viajaba la pareja.

En total, tres personas fallecieron en el accidente. Entre las víctimas se identificó a Daniel Enrique Grande Bran y a Angélica García; el hombre murió en el lugar del siniestro, mientras que la mujer fue estabilizada y trasladada al Hospital Nacional de Escuintla, donde pereció la mañana del domingo, el mismo día de su boda.

Este percance enlutó a dos familias, quienes tuvieron que cancelar los preparativos nupciales y reunirse para despedir a la pareja que vio truncado su sueño de unirse en matrimonio.

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El viernes, Daniel Grande publicó en su perfil personal un video en el que etiquetó a su amada novia. En él se observa a una pareja: ella vestida de blanco y el varón con traje marrón. El novio le dice a su esposa: "Se logró".

En la publicación, Daniel adjuntó el comentario: "Amor, nosotros el domingo", a lo que Angélica respondió: "Primero Dios, amor".