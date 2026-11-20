Una vivienda ubicada sobre el bulevar Dolores del Río, de la ciudad de Durango, fue escenario de un robo durante la mañana de este jueves , presuntamente cometido por un hombre y una mujer.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 08:30 horas del 19 de noviembre, en las inmediaciones de la avenida Enrique Carrola Antuna.

De acuerdo con la información proporcionada por César, el inmueble afectado pertenece a su madre, quien fue víctima del robo de pertenencias durante la mañana.

El reportante señaló que aproximadamente 10 minutos antes de solicitar el apoyo de las autoridades, un hombre y una mujer habían ingresado al domicilio.

Al revisar las condiciones de la vivienda, se percataron de que la puerta principal había sido forzada y que del interior faltaban objetos, cuyo valor no fue precisado en el reporte inicial.

Los hechos fueron comunicados a las corporaciones de seguridad pública, sin que se haya informado sobre la identificación o detención de los presuntos responsables del robo.