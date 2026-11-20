Pareja irrumpe en vivienda del bulevar Dolores del Río y comete robo
Una vivienda ubicada sobre el bulevar Dolores del Río, de la ciudad de Durango, fue escenario de un robo durante la mañana de este jueves, presuntamente cometido por un hombre y una mujer.
Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 08:30 horas del 19 de noviembre, en las inmediaciones de la avenida Enrique Carrola Antuna.
De acuerdo con la información proporcionada por César, el inmueble afectado pertenece a su madre, quien fue víctima del robo de pertenencias durante la mañana.
El reportante señaló que aproximadamente 10 minutos antes de solicitar el apoyo de las autoridades, un hombre y una mujer habían ingresado al domicilio.
Al revisar las condiciones de la vivienda, se percataron de que la puerta principal había sido forzada y que del interior faltaban objetos, cuyo valor no fue precisado en el reporte inicial.
Los hechos fueron comunicados a las corporaciones de seguridad pública, sin que se haya informado sobre la identificación o detención de los presuntos responsables del robo.