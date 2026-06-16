Pareja le arrebata su celular a un hombre en La Ferrería

Un hombre denunció haber sido víctima de un robo con violencia la tarde de este lunes en el poblado La Ferrería, luego de que desconocidos lo despojaran de su teléfono celular y escaparan con rumbo desconocido.

El reporte fue recibido alrededor de las 19:30 horas. Inicialmente, el afectado indicó que dos hombres y dos mujeres lo habían golpeado y despojado de un teléfono de la marca Oppo, para posteriormente huir en un vehículo cuyas características no alcanzó a observar.

El denunciante señaló que la agresión ocurrió en las inmediaciones del expendio La Pradera, en La Ferrería, aunque al momento de solicitar el apoyo de las autoridades ya se encontraba en la casa de sus padres, ubicada en el poblado 4 de Octubre.

Tras el reporte, agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Durango se trasladaron al domicilio para entrevistarse con el afectado y recabar mayores datos sobre lo sucedido.

Durante las diligencias, el hombre identificado como Roberto Antonio manifestó una versión distinta de los hechos, indicando que aproximadamente a las 19:30 horas se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en el bar denominado Las Traila.

Explicó que minutos después se dirigió a la orilla de un canal para realizar sus necesidades fisiológicas, momento en el que fue interceptado por una pareja que, sin mediar palabra, le arrebató su teléfono celular de la marca Oppo, de color azul.

El afectado indicó que los presuntos responsables huyeron inmediatamente y se perdieron de vista, por lo que no pudo proporcionar características físicas ni la dirección que tomaron tras el robo.

Los agentes investigadores orientaron al denunciante para que acudiera ante el Ministerio Público a presentar la denuncia formal correspondiente, a fin de que se inicien las indagatorias y se trate de identificar a los responsables del robo.