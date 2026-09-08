Pareja protagonizó riña esta madrugada en Durango; mujer termina en el Materno Infantil

Una joven acudió durante la madrugada de este martes al Hospital Materno Infantil, en la ciudad de Durango, luego de verse involucrada en un caso de presunta violencia familiar con su pareja.

La paciente fue identificada como Alondra Sarahi, de 24 años de edad, quien llegó al hospital acompañada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango para ser sometida a una valoración médica.

De acuerdo con el reporte recibido por las autoridades, la joven manifestó que había sido agredida físicamente por su pareja, por lo que se solicitó la intervención de las instancias correspondientes para atender el caso.

Sin embargo, dentro de la información inicial también se señaló que presuntamente Alondra habría agredido a su pareja durante el mismo conflicto, situación que deberá ser aclarada mediante las investigaciones.

Personal del Hospital Materno Infantil solicitó además establecer comunicación con Grupo Esmeralda, corporación especializada en la atención de casos relacionados con violencia familiar y de género.

Posteriormente, una agente de la Policía Investigadora de Delitos acudió al nosocomio y se entrevistó con personal de Trabajo Social, donde le informaron que la paciente había ingresado aproximadamente a las 03:30 horas para una revisión médica.

Cuando la investigadora llegó al hospital, la joven ya se había retirado y no fue posible obtener mayores datos sobre lo ocurrido, por lo que las autoridades darán seguimiento al reporte para esclarecer las circunstancias del conflicto.