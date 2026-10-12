Pareja resulta lesionada tras choque en autopista cerca de la localidad El Pino

Una mujer y un hombre de la tercera edad resultaron lesionados luego de verse involucrados en un accidente automovilístico registrado la tarde del domingo 11 de octubre, sobre la autopista, a la altura de la localidad El Pino, en el municipio de Durango.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando la pareja viajaba a bordo de una camioneta de la marca Ford, línea Edge, modelo 2013, de color negro, con dirección de Otinapa hacia la ciudad de Durango.

Las personas lesionadas fueron identificadas como María Luisa González Díaz, de 49 años, y Valentín Flores Vargas, de 75 , quienes viajaban juntos en la unidad al momento del accidente.

Según la declaración de María Luisa ante elementos de la Policía Investigadora de Delitos, al circular por la mencionada vía se les atravesó una camioneta de la marca Dodge, línea Durango, de color café, cuyo conductor presuntamente intentó realizar una vuelta en U sin activar las señales correspondientes.

La maniobra habría provocado que ambos vehículos colisionaran, dejando lesionados a los ocupantes de la Edge. Hasta el momento, no se proporcionaron mayores datos sobre la identidad del conductor de la segunda camioneta ni sobre su situación tras el percance.

Luego del accidente, una ambulancia de la autopista acudió al lugar para brindar auxilio y trasladó a María Luisa y Valentín al área de Urgencias del Hospital del ISSSTE, en la ciudad de Durango, donde ingresaron alrededor de las 20:00 horas para recibir atención médica.

El diagnóstico médico inicial para ambos fue de policontusiones , por lo que quedaron bajo atención del personal de salud.

En tanto, las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos para dar seguimiento al accidente y determinar las circunstancias en que ocurrió el choque.