Pareja resulta lesionada tras volcar en un Honda en Santiago Papasquiaro

Una pareja resultó lesionada la mañana de este sábado 8 de agosto, luego de que el automóvil en el que viajaba salió de la carretera y terminó volcado cerca de la zona conocida como La Virgen, en el municipio de Santiago Papasquiaro.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 09:00 horas, sobre la carretera federal Santiago Papasquiaro-Nuevo Ideal, a la altura del kilómetro 104, situación que fue reportada al número de emergencias 911.

Al llegar, elementos de Protección Civil y Bomberos encontraron fuera de la cinta asfáltica un automóvil de la marca Honda, línea Civic, de color beige, que había quedado volcado tras el percance.

Antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, algunos automovilistas que circulaban por el lugar se detuvieron para auxiliar a los ocupantes. Además de realizar la llamada al 911, ayudaron a las dos personas a salir del vehículo accidentado.

Los paramédicos atendieron a un hombre de 41 años y una mujer de 32 , quienes presentaban diversas lesiones. Después de estabilizarlos e inmovilizarlos, ambos fueron trasladados a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para una valoración más completa.

Mientras se atendía a los lesionados, los bomberos desconectaron la batería del vehículo y controlaron un derrame de combustible, debido al riesgo de que pudiera registrarse un incendio.

Finalmente, el lugar quedó bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes realizaron el abanderamiento de la zona y tomaron conocimiento del accidente para determinar las circunstancias que provocaron que el vehículo abandonara la carretera y terminara volcado.