Pareja traía 'fiestón', pero se molestaron al pedirles que le bajaran y acabaron detenidos

Una discusión entre familiares terminó con la detención de un hombre y una mujer la tarde de este lunes en la colonia José Ángel Leal, luego de que una mujer solicitara el apoyo de la Policía Municipal al denunciar agresiones verbales y alteración del orden dentro de un domicilio.

El reporte fue recibido por el sistema de emergencias C-5 alrededor de las 12:00 horas, por un presunto caso de violencia familiar en una vivienda ubicada sobre la calle Simón Bolívar, hasta donde se movilizaron elementos preventivos.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con Ivon, de 29 años de edad, quien manifestó que su hermano y su cuñada mantenían la música a un volumen elevado y escandalizaban dentro del inmueble.

La denunciante señaló que al pedirles que disminuyeran el volumen, ambos reaccionaron de manera agresiva y comenzaron a insultarla, lo que motivó que solicitara la intervención de las autoridades para evitar que la situación escalara.

De acuerdo con el informe policial, la mujer también indicó que la pareja presuntamente se encontraba consumiendo sustancias ilícitas al interior de la vivienda, situación que fue incorporada al reporte elaborado por los oficiales.

Ante el señalamiento y la conducta reportada, los policías procedieron con la detención de Francisco Javier, de 39 años de edad, y Dolores Denisse, de 33 años, quienes fueron trasladados a la Delegación Oriente.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Juez Cívico Municipal en turno, autoridad que determinará la sanción administrativa correspondiente conforme a lo establecido en el reglamento vigente.