Parque Guadiana opera entre el abandono y malas condiciones, denuncian en redes sociales

Pese a las diversas acciones anunciadas por las autoridades para mejorar los parques Guadiana y Sahuatoba en Durango, algunos usuarios continúan reportando el descuido y abandono de distintas áreas.

En el grupo de Facebook Preservemos los Parques Guadiana y Sahuatoba, el usuario José Ceniceros compartió algunas imágenes de las condiciones que encontró durante una visita reciente al Parque Guadiana.

Las fotografías están acompañadas del texto: “en una vueltecita rápida me encontré este panorama: focos de infección por todos lados, imagen deplorable, abandono, patos muertos, perros sin correa. Pero todo está ATM”.

En las imágenes se aprecia basura e infraestructura dañada en el área cercana al Auditorio del Pueblo.

Entre los desperfectos observados se encuentran algunos contenedores de basura deteriorados y la alfombra o recubrimiento verde ubicado en la parte trasera del Auditorio desgastada y ya fuera de lugar.

Otra de las fotografías muestra excremento de aves que cubre completamente de blanco uno de los pasillos.

Por su parte, en los comentarios de la publicación, usuarios señalaron que continúan a la espera de que se concreten las mejoras anunciadas para este espacio público.