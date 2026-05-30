Durango

PARQUE GUADIANA

Parque Guadiana opera entre el abandono y malas condiciones, denuncian en redes sociales

Usuario de redes sociales compartió imágenes de zonas que requieren atención.

Parque Guadiana opera entre el abandono y malas condiciones, denuncian en redes sociales

Parque Guadiana opera entre el abandono y malas condiciones, denuncian en redes sociales

DENICE RAMIREZ
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Pese a las diversas acciones anunciadas por las autoridades para mejorar los parques Guadiana y Sahuatoba en Durango, algunos usuarios continúan reportando el descuido y abandono de distintas áreas.

En el grupo de Facebook Preservemos los Parques Guadiana y Sahuatoba, el usuario José Ceniceros compartió algunas imágenes de las condiciones que encontró durante una visita reciente al Parque Guadiana.

Las fotografías están acompañadas del texto: “en una vueltecita rápida me encontré este panorama: focos de infección por todos lados, imagen deplorable, abandono, patos muertos, perros sin correa. Pero todo está ATM”.

En las imágenes se aprecia basura e infraestructura dañada en el área cercana al Auditorio del Pueblo.

Entre los desperfectos observados se encuentran algunos contenedores de basura deteriorados y la alfombra o recubrimiento verde ubicado en la parte trasera del Auditorio desgastada y ya fuera de lugar.


Otra de las fotografías muestra excremento de aves que cubre completamente de blanco uno de los pasillos.


Por su parte, en los comentarios de la publicación, usuarios señalaron que continúan a la espera de que se concreten las mejoras anunciadas para este espacio público.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: parques parques durango parque sahuatoba parque guadiana Guadiana, imágenes, Parque, fotografías

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas