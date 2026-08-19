Parque Guadiana, todavía con lodo y malos olores tras lluvias del 5 de agosto

Ante los reportes de malos olores y daños en algunas zonas del Parque Guadiana, así como las imágenes que fueron compartidas por usuarios, el Instituto de Parques Públicos informó que los trabajos de limpieza no han concluido tras las lluvias, por lo que siguen las acciones de saneamiento.

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto, como resultado de las lluvias recientes se han retirado más de 50 toneladas de lodo de pasillos y ramblas de acceso desde Fanny Anitua, Baluartito y hasta El Lago de los Patos; sin embargo, aún faltan algunas zonas por atender.

En el lago también se está realizando un tratamiento, además de un proceso con aireadores para oxigenar más de 20 millones de litros de agua.

En cuanto al camión de basura que permanece al interior del parque, se indicó que es lavado semanalmente y se le realiza una limpieza profunda.

Mientras que, respecto a los canales pluviales, se indicó que reciben saneamiento constante. Por ejemplo, el día de la tromba aseguran que se encontraban limpios, lo que permitió que el agua bajara con mayor rapidez.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía paciencia mientras continúan estos trabajos, los cuales, hasta el momento, presentan un avance de más del 90 por ciento en la recuperación del parque.

REPORTE DE LODO Y HEDOR

Usuarios reportaron que durante el fin de semana, en su visita al Parque Guadiana, encontraron algunas zonas en mal estado y con malos olores, por lo que decidieron tomar imágenes y realizar el reporte correspondiente.

Esto ocurrió después de las lluvias registradas recientemente en la ciudad, así como de la tromba que se presentó el 5 de agosto, que provocó afectaciones en el Parque Guadiana debido a la gran acumulación de agua que circuló por algunos pasillos.

El señalamiento se realizó debido a que, pese a que habían transcurrido varios días, el lugar todavía presentaba deterioro, principalmente por la presencia de lodo en la zona cercana al monumento de Los Tres Durangos y los canales.

También se reportaron malos olores en el área cercana al lugar donde tradicionalmente se instalaba el Nacimiento, debido a la presencia constante de un camión de basura, al cual los usuarios señalaron como posible fuente del olor.

Como parte de los trabajos de recuperación del parque tras las lluvias, se informó sobre el uso de equipo y maquinaria especializados, retiro de árboles, limpieza de ramblas, retiro de ramas caídas y aseo de algunas de las áreas afectadas.

El Parque Guadiana, el Parque Sahuatoba y el Parque Centenario son zonas que fueron declaradas como Áreas Naturales Protegidas, por lo que deben recibir un manejo especializado.