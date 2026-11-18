El Siglo de Durango tiene boletos para el Festejo Villista de la Revolución Mexicana, que se realizará este viernes 20 de noviembre a las 20:00 horas en la Plaza de Toros Alejandra de la corrida en la que se lidiarán dos astados de Marrón y dos de Arroyo Zarco.

El evento forma parte de las actividades especiales promovidas para el cierre de la temporada taurina en la capital del estado.

El cartel reúne al matador lagunero Arturo Gilio y al rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza en un mano a mano. La corrida tendrá como tema la Revolución Mexicana y la figura de Pancho Villa.

Y si quieres ser parte de esta noche taurina, El Siglo de Durango tiene boletos para regalar entre sus lectores.

¿Cómo participar por los boletos?

Comparte en tu perfil de Facebook cualquier nota publicada en el portal de El Siglo de Durango. Toma una captura de pantalla en la que se vea la publicación que compartiste. Envía la captura a nuestro WhatsApp.

Para que tu participación cuente, deja visible la publicación en tu perfil hasta que se realice la rifa y verifica que los mensajes temporales estén desactivados en el chat de WhatsApp.

Quienes cumplan estos pasos entrarán en la rifa de boletos para la corrida de este viernes.

Cierre de dinámica, viernes 20 de noviembre 10:00 horas.