Particulares se 'adueñan' de terrenos federales en ríos de Durango, admite Conagua

Las tierras federales ubicadas en las márgenes de ríos y presas no son terrenos baldíos ni pueden apropiarse de manera particular, advirtió la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al señalar que algunos productores obtienen permisos para actividades agrícolas o ganaderas, pero posteriormente intentan cercarlas como si fueran de su propiedad.

El director local de la Conagua en Durango, Roberto Delgado Gallegos, informó que en distintos puntos del estado existen invasiones de terrenos federales para uso agrícola, principalmente por parte de ejidatarios que aprovechan la fertilidad de las áreas ubicadas a la orilla de los ríos.

Explicó que la dependencia puede autorizar de manera temporal la siembra de cultivos o el pastoreo de ganado en estos predios; sin embargo, el permiso está sujeto a una condición: los beneficiarios no pueden cercar ni delimitar el terreno, ya que continúa siendo propiedad de la Federación.

Además, el funcionario precisó que quienes reciben estas autorizaciones asumen el riesgo de las actividades que realizan, por lo que, en caso de que el nivel del río aumente e inunde los cultivos o las áreas utilizadas para el ganado, la Conagua no tiene responsabilidad por las pérdidas.

"El problema es que mucha gente obtiene esos permisos y después considera que las tierras ya son de su propiedad. Incluso hay quienes intentan bardearlas y eso no lo estamos permitiendo", señaló Delgado Gallegos.

Como ejemplo, mencionó el caso de la comunidad de Graseros, en el municipio de Vicente Guerrero, donde surgió un conflicto porque integrantes del ejido pretendían reclamar la propiedad de esos terrenos federales. Ante esa situación, la Conagua decidió retirar los permisos de siembra para evitar mayores controversias.

Asimismo, indicó que también se han detectado casos en los que propietarios de predios colindantes con ríos o presas amplían de manera irregular sus terrenos mediante el depósito de escombro y trabajos de nivelación.

Cuando estas ocupaciones son identificadas, la dependencia recupera los predios federales, independientemente de las inversiones realizadas por los particulares.

En comunidades como El Pueblito y Nayar, agregó, algunos terrenos federales son utilizados como espacios con fines turísticos mediante acuerdos con los ejidos; no obstante, recalcó que esos predios mantienen en todo momento su carácter de propiedad federal.