Partido amistoso: ¿A qué hora y por dónde ver el México vs Colombia?

La Selección Mexicana comenzará una nueva etapa este sábado 26 de septiembre cuando enfrente a Colombia en un partido amistoso que marcará el debut de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor.

México regresa a la actividad después de su participación en el Mundial 2026, donde fue eliminado por Inglaterra en los octavos de final. Ahora el objetivo será comenzar a construir el proyecto rumbo a la Copa del Mundo de 2030 , con Márquez tomando el lugar de Javier Aguirre y manteniendo buena parte de la base del proceso anterior, aunque incorporando también futbolistas jóvenes que buscarán ganarse un sitio dentro del nuevo ciclo.

Chucky, Piojo y Hormiga apuntan al ataque

Una de las principales novedades estaría en el regreso de Hirving “Chucky” Lozano, quien se perfila para aparecer desde el inicio. Las pruebas realizadas durante la semana apuntan a un esquema 4-3-3, con Armando “La Hormiga” González como centro delantero y Roberto Alvarado completando el frente ofensivo.

En el mediocampo, Erik Lira aparece como una de las piezas de confianza, mientras Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora compiten por lugares.

La defensa, sin embargo, sufrió un cambio importante antes del viaje a Estados Unidos. César Montes quedó fuera de la convocatoria por una lesión muscular en el glúteo medio y regresará con Lokomotiv de Moscú para continuar su recuperación.

Dagoberto Espinoza fue llamado como reemplazo, aunque se incorporará posteriormente al grupo, por lo que Márquez tendrá que modificar la pareja de centrales originalmente contemplada para enfrentar a Colombia.

Colombia también inicia un proceso de renovación

El conjunto sudamericano llegará igualmente con modificaciones importantes. Néstor Lorenzo convocó a nueve jugadores que podrían debutar con la selección mayor , dentro de una renovación posterior al Mundial.

El técnico argentino dejó claro que pretende conservar la identidad de su equipo, con posesión de balón, protagonismo y presión ofensiva, aunque dando espacio a nuevos elementos.

Colombia tampoco tendrá a todas sus principales figuras. Luis Díaz quedó fuera de esta convocatoria, mientras jugadores como Jhon Arias, Richard Ríos, Jhon Lucumí y Luis Suárez aparecen entre las referencias del plantel.

México busca terminar con el dominio colombiano

El antecedente inmediato no favorece al Tricolor. Colombia goleó 4-0 a México en octubre de 2025, dentro de una racha reciente en la que el conjunto sudamericano ha complicado constantemente al combinado mexicano.

Ese resultado añade un ingrediente adicional al estreno de Márquez, aunque el carácter amistoso del encuentro también permitirá a ambos técnicos probar variantes pensando en sus respectivos procesos hacia 2030.

¿A qué hora y por dónde ver el México vs Colombia?