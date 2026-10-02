Partido amistoso: ¿A qué hora y por dónde ver el México vs Estados Unidos?

La Selección Mexicana disputará este sábado 3 de octubre una nueva edición del Clásico de Concacaf ante Estados Unidos, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Márquez ajusta sus piezas

El entrenador mexicano deberá definir una alineación que permita mantener el equilibrio defensivo y mejorar la producción ofensiva. Entre las decisiones pendientes aparece la elección del delantero, con Santiago Giménez, Germán Berterame y Armando González como opciones.

Aunado a todo esto, todo apunta a que Gilberto Mora permanece en observación por molestias en un tobillo, por lo que Orbelín Pineda podría ocupar su lugar. En defensa, Israel Reyes y Johan Vásquez se perfilan como alternativas para integrar la pareja de centrales ante la ausencia de César Montes.

Estados Unidos llega con dos victorias

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino afrontará el encuentro después de vencer 4-1 a Perú y 4-2 a Chile, resultados que muestran su capacidad ofensiva durante esta gira. Aunque ambos equipos atraviesan una etapa de renovación rumbo al Mundial de 2030, los estadounidenses llegan con mejores resultados recientes.

Para México, contener ese ataque y aprovechar sus propias oportunidades serán tareas centrales ante un rival que convirtió ocho goles en sus dos compromisos anteriores.

Una rivalidad con ventaja histórica mexicana

El balance general favorece al Tricolor, en 79 enfrentamientos acumula 38 victorias, 17 empates y 24 derrotas, de acuerdo con el recuento de TUDN. Además, México ganó los dos encuentros más recientes: el amistoso de octubre de 2024 por 2-0 y la final de la Copa Oro 2025 por 2-1.

Estos antecedentes acompañan al equipo de Márquez, aunque el partido en Arizona pondrá a prueba a dos selecciones que buscan establecer las bases de sus nuevos procesos.

Una prueba antes de enfrentar a Chile

Más allá del resultado, el clásico permitirá observar si el Tricolor logra transformar sus ajustes en una actuación más consistente, después de tener que remontar desventajas ante Colombia y Perú.

Márquez buscará acompañar la evaluación de su plantel con un triunfo frente al principal rival regional.

¿A qué hora y por dónde ver el México vs EUA?