Partido de México aumentó consumo en restaurantes de Durango; hasta 70% pagó con tarjeta

Los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial han representado la posibilidad de incentivar el consumo en los restaurantes locales, especialmente de adultos jóvenes, quienes en su mayoría han pagado con tarjeta.

“Tenemos un 86 por ciento de personas que consumen en el restaurante y el otro 14 por ciento, venta por delivery”, informó el presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Durango, Jorge Luján. .

Asimismo, expuso que el 95 por ciento de quienes asisten a ver los partidos en restaurantes son personas entre 25 y 40 años de edad.

Enfatizó que los partidos de la Selección Mexicana representan una oportunidad para el sector restaurantero y dijo que persiste una mayor afluencia en los establecimientos con venta de bebidas con contenido alcohólico. “Un 60, 70 por ciento de pagos con tarjeta, un pago digital, y un 30 por ciento, en efectivo”.

Respecto al ticket promedio, aclaró que aún no es posible determinarlo aunque se observaron consumos muy variables que van desde los 200 hasta los mil 200 pesos por persona, de quienes optaron por seguir la fiesta en restaurantes.

Enfatizó que en este último partido de la selección el repunte en ventas fue de 40 por ciento.