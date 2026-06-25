Partidos de México en el Mundial reducen hasta 50% las ventas en panaderías de Durango

El gran interés que han generado entre la población los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial de Fútbol se ha reflejado también en los negocios locales, donde la actividad baja considerablemente durante las dos horas de transmisión.

“Nos ha bajado un poquito el tema porque sí efectivamente la gente prefiere o preferimos andar viendo el Mundial y disfrutar de esos momentos. Los días precisamente que hay partido de México, ahí se nota la ausencia de los clientes”, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) filial Durango, Fernando Flores.

Expuso que este fenómeno ha impactado en una reducción a la mitad en la afluencia de los clientes en panaderías, a esa hora específica.

“Esos días se nos baja, digamos, un 50 por ciento, algo extraordinario, pero los días que juega México específicamente”, manifestó.