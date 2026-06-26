Parto prolongado termina en muerte de bebé en hospital de Huazamota, Mezquital

Una tragedia familiar se registró este jueves en el Hospital Integral de Santa María de Huazamota, en el municipio de Mezquital, donde un parto complicado culminó con la muerte del bebé de una mujer de 45 años de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 16:00 horas las autoridades fueron notificadas por personal del hospital sobre el ingreso de una paciente que había dado a luz a un producto sin signos vitales, por lo que elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

En el nosocomio localizaron a Paulita, de 45 años, con domicilio en la localidad de El Carrizalillo, Mezquital, quien permanecía bajo observación médica tras el procedimiento obstétrico.

Los agentes se entrevistaron con Emiliano, de 40 años, esposo de la mujer, quien relató que alrededor de las 04:30 de la madrugada comenzaron las contracciones de parto, por lo que trasladó a su esposa en un vehículo particular que les brindó apoyo hasta el Hospital Integral de Santa María de Huazamota.

La paciente ingresó aproximadamente a las 5:30 horas. Al ser atendida por el personal médico, el producto presentaba ya un brazo fuera del canal de parto y, al momento del nacimiento, se confirmó que no contaba con signos vitales.

El personal médico en turno informó a las autoridades que la causa del fallecimiento fue un parto prolongado derivado de una presentación fetal oblicua, condición que provocó hipoxia fetal y, en consecuencia, la muerte del producto.

Asimismo, el personal médico reportó que la madre se encontraba estable de salud y permanecía en observación para vigilar su evolución clínica tras el parto.

Del caso tomó conocimiento la Agente del Ministerio Público, quien ordenó las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y documentar oficialmente el deceso, conforme al protocolo establecido para este tipo de hechos.