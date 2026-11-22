Un conductor de la plataforma Uber fue víctima de un robo con violencia durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre, luego de que un hombre al que trasladaba como pasajero lo despojara de dinero en efectivo y lo golpeara en el rostro, en el fraccionamiento Río Dorado, de la ciudad de Durango.

El atraco fue reportado aproximadamente a las 03:00 horas, sobre Paseo de las Águilas, cerca de la carretera de acceso al fraccionamiento Río Dorado, a la altura de la caseta de vigilancia del asentamiento.

En ese lugar, elementos de la Policía Municipal se entrevistaron con Daniel, de 41 años de edad, quien explicó que se encontraba realizando un servicio de transporte mediante la aplicación Uber cuando fue agredido por el hombre que llevaba a bordo.

Según su declaración, el pasajero lo despojó de aproximadamente mil pesos en efectivo y le propinó un golpe en la cara, para posteriormente escapar antes de que llegaran los agentes preventivos.

El afectado describió al responsable como un hombre que vestía completamente de negro y llevaba una gorra del mismo color, características que proporcionó a los policías durante la atención del reporte.

Después de escuchar su versión, los elementos municipales recomendaron al conductor acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente por el robo y la agresión sufrida.