Pasajero golpea y asalta a taxista en inmediaciones de supermercado de Durango

Un conductor del servicio público de transporte fue víctima de un violento asalto la tarde de este jueves en la ciudad de Durango, luego de que un pasajero presuntamente lo agrediera físicamente para despojarlo de sus pertenencias.

El incidente fue reportado cerca de las 16:00 horas en las inmediaciones de una tienda de autoservicio ubicada sobre la prolongación Mar de Plata, a un costado del bulevar Francisco Villa, en la colonia 20 de Noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el trabajador del volante llegó hasta dicho punto para solicitar ayuda, manifestando que momentos antes había sido asaltado por un hombre al que transportaba como pasajero.

Según su versión, el presunto responsable lo atacó utilizando una llave de herramienta, con la cual le propinó varios golpes durante el trayecto, aprovechando la situación para despojarlo de un teléfono celular.

Tras consumar el robo, el agresor descendió de la unidad y emprendió la huida con rumbo desconocido antes de que pudiera ser detenido por el afectado o por alguna persona que se encontrara en el lugar.

El taxista logró proporcionar características físicas y de vestimenta del sospechoso, señalando que portaba una camisa tipo polo en colores blanco y rojo, así como pantalón de mezclilla azul.

Elementos de seguridad fueron alertados sobre los hechos e implementaron recorridos de búsqueda en el sector con la finalidad de localizar al presunto responsable; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre alguna detención relacionada con este caso.

Las autoridades exhortaron a la parte afectada a formalizar la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público, a fin de que se integren las investigaciones y se dé seguimiento al robo con violencia denunciado.