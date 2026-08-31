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Patricia Alanís toma protesta como directora de la Mesa Redonda Panamericana de Durango | FOTOS

El acto se realizó en compañía de amigos y familiares, donde las integrantes que ocuparán los distintos cargos formalizaron el inicio de una nueva gestión. 

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EMILIO BARRIENTOS
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La Mesa Redonda Panamericana de Durango llevó a cabo la ceremonia solemne de toma de protesta de su nueva Mesa Directiva para el periodo 2026-2027, encabezada por la doctora Olga Patricia Alanís Quiñones.

Alanís Quiñones fue electa previamente por mayoría de votos para dirigir la agrupación, cuya labor se enfoca en promover la amistad, la paz y el entendimiento entre los países del continente americano, además de respaldar la educación mediante distintos programas.








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Escrito en: Patricia Alanís Mesa Redonda Panamericana Durango Alanís, Mesa, Panamericana, Durango

               

                
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