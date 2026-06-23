Patrón denuncia robo de coche rentado para Uber en Durango; chofer escapó con todo y liquidaciones

Un hombre acudió ante la Fiscalía General del Estado para denunciar el probable abuso de confianza por la desaparición de un automóvil que había entregado en renta para trabajar en la plataforma Uber, luego de perder toda comunicación con el conductor de la unidad.

El afectado, identificado como David Israel, informó que el vehículo es de la marca Chevrolet, línea Sonic, modelo 2017, color gris plata, con placas GCU-081-E, el cual se encuentra registrado a su nombre. Señaló que desde el pasado jueves no ha podido contactar al chofer, identificado como Richard Adán.

Según la denuncia, además de desconocer el paradero del automóvil, el conductor le adeuda dos meses de liquidación y tampoco responde llamadas ni mensajes. Agregó que incluso los familiares del chofer se han negado a proporcionarle información sobre su ubicación.

El reporte fue realizado alrededor de las 13:00 horas de este lunes en la colonia Ciudad Industrial, mientras el denunciante se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango interponiendo la querella correspondiente por estos hechos.

Elementos de la Policía Investigadora tomaron conocimiento del caso y dieron seguimiento a la denuncia.

Será la autoridad ministerial la encargada de continuar las indagatorias para localizar al conductor y el vehículo, así como determinar las responsabilidades que correspondan.