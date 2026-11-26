Un desacuerdo entre habitantes del poblado Dolores Hidalgo, perteneciente al municipio de Durango, por la próxima ejecución de una obra de pavimentación de calles, derivó en un conflicto que requirió la intervención de elementos de la Policía Municipal.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 19:00 horas del miércoles 25 de noviembre, en las inmediaciones del salón ejidal, ubicado sobre la calle Emiliano Zapata de dicha comunidad.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con Ofelía, de 52 años de edad, quien manifestó que se tenía contemplada la realización de una obra pública para mejorar las calles del asentamiento.

Sin embargo, según lo narrado por la mujer, habitantes de la comunidad se manifestaron en contra de los trabajos de pavimentación, situación que generó una discusión entre los involucrados y motivó la solicitud de apoyo policial.

Con la intervención del juez del poblado, los involucrados llegaron a un acuerdo para que no se realizara la obra, mientras que la reportante se retiró del lugar, al igual que los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.