Peatón sin identificar muere atropellado en Gómez Palacio; conductor intentó huir pero fue detenido

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida la tarde del lunes luego de ser atropellado cuando intentaba cruzar el bulevar Miguel Alemán, en Gómez Palacio. El presunto responsable intentó darse a la fuga tras el impacto, pero fue localizado y detenido por elementos de la Policía Municipal.

El accidente ocurrió cerca de las 19:30 horas, a la altura de la colonia Parque Industrial Lagunero, frente a la escuela Santos Valdez. Al lugar acudieron corporaciones de auxilio y seguridad, quienes confirmaron que el peatón ya no contaba con signos vitales debido a las múltiples lesiones que sufrió.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ahora occiso, quien permanece en calidad de no identificado, habría intentado cruzar la vialidad sin tomar las debidas precauciones, momento en el que fue embestido por una camioneta tipo pickup.

La unidad involucrada es de la marca Ford, línea Ranger, modelo 2011, color blanco y con placas del estado de Coahuila, la cual era conducida por Alejandro, de 49 años de edad, con domicilio en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Tras el impacto, el conductor continuó su marcha con la aparente intención de evadir su responsabilidad; sin embargo, metros más adelante fue interceptado y asegurado por elementos del grupo URRIC de la Policía Municipal de Gómez Palacio.

Los agentes procedieron al aseguramiento del conductor y de la unidad, para posteriormente ponerlos a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar la responsabilidad del involucrado en este hecho.

En tanto, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y en espera de que sea identificado por algún familiar.

La Fiscalía General del Estado de Durango mantiene abiertas las investigaciones del caso y solicitó la colaboración de la ciudadanía para lograr la identificación del fallecido, quien es descrito como un hombre de aproximadamente 60 años, de complexión delgada, tez morena, cabello entrecano y con calvicie, que al momento del accidente vestía pantalón de mezclilla azul, playera blanca con estampado, chaleco industrial verde y botas negras de trabajo.