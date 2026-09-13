Pedirán a comerciantes del Centro Histórico dejar libres las banquetas

En el Centro Histórico de Durango, las autoridades municipales comenzarán a realizar exhortos a los comerciantes que se encuentren obstruyendo las banquetas y el paso peatonal con productos o mobiliario, para que los espacios queden libres a los peatones.

Buscan concientizar sobre la importancia de que ningún objeto interfiera en el paso de las personas, ya que las banquetas deben permanecer libres de objetos, mesas, sillas o publicidad.

La Gerencia del Centro Histórico implementará esta determinación en una primera etapa, al hablar con los comerciantes, sobre todo en las zonas de mayor circulación y donde se detecte el conflicto.

Una vez que se haya hablado con todos los comerciantes, vendrá la etapa de realizar los exhortos correspondientes por parte de la Dirección de Inspección, para que retiren los obstáculos y se mantenga libre el paso.

Con la mercancía afuera de los comercios, se limitan los espacios para los peatones, por lo que esa problemática se pretende abatir y lograr que las calles luzcan limpias en el primer cuadro de la ciudad, así como en el resto de las calles.

La liberación y el mejoramiento de las banquetas han sido algunas de las peticiones que se han hecho al Gobierno Municipal en diversas ocasiones por parte de grupos de personas con discapacidad, que también beneficiaría la movilidad de adultos, mujeres embarazadas o con carreolas y personas en silla de ruedas.