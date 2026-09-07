Pedirán nuevo requisito para autos foráneos que quieran entrar a este estado, ¿a partir de cuándo?

Los viajes forman parte de las actividades de muchos mexicanos, algunos por placer y otros por trabajo, sin embargo, un nuevo requisito ha sido interpuesto en quienes tienen planeado uno en próximas fechas, pues ahora los autos foráneos deberán contar con un permiso para ingresar a un estado en específico.

Según la información que ha trascendido, se trata de un permiso para circular al interior y el cual tendrá un límite anual y, de no cumplirse, habría una sanción.

Está dirigido a vehículos que no cuenten con las placas estatales, que sean de alguna otra ciudad de México o un país foráneo.

Autoridades de Nuevo León lo han llamado "Pase Turístico" y surgió tras la medida de la reforma a la Ley de Movilidad aprobada por el Congreso estatal el pasado 21 de abril.

FOTO: El Universal.

¿Cómo funciona y dónde solicitarlo?

Dicho permiso está pensado únicamente para estancias temporales, por lo que, en caso de superar el plazo otorgado, de 30 días naturales por año para cada unidad, se tendrá que tramitar otro.

Para adquirirlo es necesario hacer la solicitud a través del Instituto de Control Vehicular y no tendrá ningún costo por expedirlo.

Al hacerlo se pedirán los siguientes requisitos:

Tarjeta de circulación de la unidad

Licencia de conducir vigente

Póliza de seguro vigente

Teléfono de contacto

Cuando ya se obtenga este documento, hay que imprimirse y colocarse físicamente en el vehículo , específicamente en la esquina superior derecha del parabrisas delantero, así como el medallón trasero.

¿A partir de cuándo se pedirá este permiso?

Aunque la fecha de aplicación no será inmediata; los lineamientos comenzarán a ser exigibles 45 días naturales después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.