Pedradas y disparos generan movilización en Lerdo; reportan ataque contra vehículo

Un altercado registrado en las inmediaciones del acceso a la colonia El Huarache, en la ciudad de Lerdo, terminó con daños a un vehículo y el reporte de detonaciones de arma de fuego, sin que de manera preliminar se informaran personas lesionadas.

Los primeros datos señalan que el incidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas de este jueves, cuando un grupo de aproximadamente 20 a 30 personas se encontraba en las inmediaciones de un punto de revisión ubicado sobre el bulevar carretera al ejido El Huarache. Según las primeras versiones, desde una zona oscura cercana a las vías del ferrocarril comenzaron a lanzar piedras.

Posteriormente, un hombre que vestía playera blanca y llevaba una cachucha negra habría realizado disparos hacia un vehículo, de acuerdo con la versión preliminar recabada en el lugar. Durante el incidente, una de las unidades recibió el impacto de una piedra en el parabrisas.

Los datos extraoficiales disponibles hasta ese momento indicaban que no había personas lesionadas. El presunto responsable habría escapado del lugar, por lo que las circunstancias exactas del enfrentamiento y el origen de las detonaciones permanecían pendientes de esclarecerse.