¿Pedro Sola saldrá de 'Ventaneando' por sus polémicos comentarios? Esto es lo que se sabe

En esta ocasión, Pedro Sola, conductor del programa Venga La Alegría, es parte de una polémica bastante fuerte dentro 'Ventaneando'. Sus palabras provocaron una fuerte ola de críticas en redes sociales y el rechazo de organizaciones defensoras de los animales.

Y es que aunado a ello, en medio toda esta controversia, comenzaron a circular versiones sobre una posible salida del conductor de TV Azteca, por lo que tanto fans como detractores de Sola se pronunciaron en redes sociales al respecto.

¿Qué fue lo que dijo?

Durante el programa del medio día, el tema de esa sección eran los animales en espacios públicos, una costumbre que poco a poco los restaurantes continúan adaptando para no excluir a aquellas personas que necesiten a sus mascotas cerca.

Ante esto, Pedro Sola comentó:

"Yo no tolero a los perros en la tienda... a los perros cagando en el restaurante. ¿Qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada", dijo.

Si bien fue notable que algunos de sus compañeros trataron de deslindarse de lo que dijo, el hombre de 79 años continúo argumentando: "Si llevas tres en una carreola, también dan ganas de darles un balazo".

Ricardo Salinas Pliego rompe el silencio

La discusión escaló hasta llegar a Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien fue cuestionado directamente en redes sociales sobre si tomaría medidas contra el conductor.

El empresario respondió de manera breve pero contundente, calificando las declaraciones de Pedro Sola como “lamentables”. No obstante, en ningún momento anunció un despido, una suspensión o alguna otra sanción laboral para el presentador, por lo que las especulaciones sobre su salida permanecen únicamente como rumores.

Posteriormente, Salinas Pliego reiteró que en ninguna de sus empresas se tolera el maltrato animal ni la promoción de la violencia contra cualquier ser vivo, además de respaldar la disculpa pública ofrecida por el conductor.

¿Pedro Sola dejará TV Azteca?

Hasta ahora, la respuesta es no. Ni TV Azteca, ni la producción de Ventaneando, ni Ricardo Salinas Pliego han informado sobre la salida de Pedro Sola del programa . La única postura oficial ha sido la desaprobación pública de sus declaraciones y la difusión de la disculpa ofrecida por el propio conductor.

Por ello, aunque el tema continúa generando debate en redes sociales y entre asociaciones defensoras de los animales, actualmente no existe información oficial que indique que Pedro Sola vaya a abandonar la televisora o que haya sido separado de sus funciones.