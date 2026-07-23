Pelea de pareja termina con dos detenidos; ocurrió en tienda de la Felipe Ángeles

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre y una mujer luego de atender un reporte por personas agresivas en un domicilio de la colonia Felipe Ángeles, en la ciudad de Durango.

El incidente se registró alrededor de las 12:45 horas, de este miércoles 22 de julio, sobre la calle Miguel Trillo, del asentamiento humano antes mencionado, donde una llamada al C-5 alertó sobre una discusión que ocurría en las inmediaciones de una tienda, por lo que los agentes acudieron al lugar para verificar la situación.

Al arribar, los oficiales se entrevistaron con la reportante, Lucí, quien manifestó que la novia de su primo había llegado al domicilio para insultarla, lo que derivó en un enfrentamiento verbal.

Por su parte, la señalada explicó que momentos antes sostenía una discusión con su pareja sentimental, quien presuntamente se mostró agresivo, situación que provocó que el conflicto involucrara a otras personas presentes en el lugar.

Tras controlar la situación, los policías procedieron al aseguramiento de José Alan, de 30 años, y Angie Scarlett, de 27, quienes fueron trasladados a la Estación Norte.

Ambos quedaron a disposición de la autoridad administrativa correspondiente, la cual determinará su situación jurídica conforme a los procedimientos establecidos.