Peloteros de Durango enfrentarán a Venados de Mazatlán en el duelo de pretemporada de la LMP

La pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico tendrá actividad directa en la sierra duranguense, donde los Venados de Mazatlán se enfrentarán a una selección de peloteros locales de El Salto. El encuentro está programado para el próximo 4 de octubre a las 12:00 horas en el Estadio Jesús S. Silos, escenario que albergará este compromiso de preparación rumbo al inicio de la campaña invernal.

Para la novena porteña, el choque en el municipio de Pueblo Nuevo forma parte de la etapa donde el cuerpo técnico evalúa la condición física del plantel, ajusta la rotación de pitcheo y prueba a jóvenes prospectos que buscan asegurar un lugar en el roster definitivo. Enfrentar cuadros zonales resulta una práctica habitual dentro del proceso de puesta a punto profesional.

El béisbol profesional llega a El Salto

Por su parte, el combinado de El Salto reúne a los elementos de mayor recorrido en el béisbol regional. Para estos deportistas locales, el choque representa una prueba de alta exigencia al medirse ante bateadores y serpentineros de primera categoría, en un duelo donde la diferencia en ritmo competitivo y preparación atlética medirá la respuesta del cuadro serrano sobre el diamante.

El Estadio Jesús S. Silos requerirá adecuar su terreno para cumplir con los estándares técnicos que exige la presencia de una franquicia profesional. El acondicionamiento de la loma de pitcheo, las líneas y las zonas de bullpen resulta prioritario para salvaguardar la integridad de los peloteros durante el desarrollo de las nueve entradas programadas.

Deporte y diversión al por mayor

La comercialización de boletos inició en puntos de venta locales y en la plataforma xticket.mx, con tarifas fijadas en 340, 280 y 225 pesos. La respuesta en taquilla refleja la expectativa que genera recibir a un club del circuito del Pacífico en una comunidad con arraigada afición beisbolera que carece de equipo profesional.

El programa de la jornada contempla las actuaciones musicales de Banda Platino y Código HC al concluir el cotejo. De esta manera, Venados sumará innings decisivos de fogueo en su calendario de ajuste, mientras que la pelota local registrará un parámetro de evaluación directa frente a la estructura del deporte profesional.