Pemex asegura presunto 'huachicol' en gasolinera PetroWay en la colonia Guillermina

Corporaciones federales de Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguraron este viernes el hidrocarburo de una gasolinera ubicada en la colonia Guillermina.

El despliegue implicó el cierre de la calle J. Guadalupe Aguilera y parte de la vialidad Lázaro Cárdenas, en cuya esquina se encuentra la estación de servicio PetroWay, cuyas bombas habían sido inmovilizadas hace unos días por autoridades federales.

El despliegue implicó un perímetro de seguridad en el que participaron unidades de la Guardia Nacional, así como agentes de la Policía Municipal para control de vialidad y pipas de Pemex para la extracción del combustible que quedaba almacenado en los depósitos.