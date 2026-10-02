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HUACHICOL

Pemex asegura presunto 'huachicol' en gasolinera PetroWay en la colonia Guillermina

Pipas de Pemex realizaron la extracción del combustible que estaba almacenado en los depósitos.

Pemex asegura presunto 'huachicol' en gasolinera PetroWay en la colonia Guillermina

Pemex asegura presunto 'huachicol' en gasolinera PetroWay en la colonia Guillermina

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Corporaciones federales de Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguraron este viernes el hidrocarburo de una gasolinera ubicada en la colonia Guillermina. 

El despliegue implicó el cierre de la calle J. Guadalupe Aguilera y parte de la vialidad Lázaro Cárdenas, en cuya esquina se encuentra la estación de servicio PetroWay, cuyas bombas habían sido inmovilizadas hace unos días por autoridades federales.

El despliegue implicó un perímetro de seguridad en el que participaron unidades de la Guardia Nacional, así como agentes de la Policía Municipal para control de vialidad y pipas de Pemex para la extracción del combustible que quedaba almacenado en los depósitos.

Aunque no pudo ser cuantificado el volumen del hidrocarburo que debía ser drenado, se refirió en el lugar que el aseguramiento inicial obedeció a que su origen y composición era ilícito, por lo que se realizó este procedimiento como parte de la investigación del caso.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: huachicol Durango Gasolineras Durango gasolinera PetroWay implicó, vialidad, Pemex, hidrocarburo

               

                
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