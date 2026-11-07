Pendones pueden colocarse en el Centro Histórico de Durango si promueven actividades culturales

En noviembre de 2025, el Cabildo de Durango aprobó modificar el Reglamento de Imagen Urbana del Municipio para prohibir el uso de pendones con fines publicitarios en la ciudad, principalmente en el Centro Histórico, y reemplazarlos por otro tipo de estructuras.

Sin embargo, a pesar de la prohibición, se siguen utilizando, incluso para la promoción de festivales y actividades municipales.

La directora de Desarrollo Urbano Municipal, Norma Miramontes Ayala, aclaró que el uso de pendones sí está permitido cuando se trata de temas culturales.

“Son permitidos en el Centro Histórico. Estamos trabajando con el INAH; justo la semana pasada tuvimos una reunión para determinar si vamos a poder instalar los mupis o no en el Centro Histórico, porque tendría que atenderse una necesidad, sobre todo en los espacios públicos”.

Indicó que el INAH tiene una normativa que no está del todo acorde con el tema de los mupis; sin embargo, evaluarán las opciones para permitir también la publicidad ordenada mediante estas estructuras y en las paradas de autobuses.

Reconoció que algunos empresarios quieren dar a conocer sus negocios, pero, por reglamentación, no pueden utilizar ese tipo de publicidad. Aclaró que esta restricción corresponde a las disposiciones del INAH.

La directora dijo que se está trabajando con el organismo para revisar la nomenclatura y determinar si se puede incluir publicidad, así como el uso de mupis y anuncios en las paradas de autobuses.

Las estructuras de los mupis serían de propiedad privada, las empresas o personas propietarias podrían colocarlas en la vía pública en donde las autoridades autoricen, para que puedan rentar los espacios interiores para colocar publicidad.

“El punto de vista de Desarrollo Urbano es que estos mupis pudieran instalarse, sobre todo, en los espacios públicos, en las plazas, siempre con algo que comunicar, no necesariamente publicidad, pero sí hay temas culturales que habría que comunicar a la ciudadanía, por lo que tendríamos que tener espacios en donde ponerlos”, declaró.

Será en las próximas semanas cuando se informe si se podrá utilizar este tipo de publicidad en el Centro Histórico. De ser así, tendría que modificarse nuevamente el Reglamento.