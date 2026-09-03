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PENSIÓN ADULTOS MAYORES

Pensión Adultos Mayores 2026: ¿Qué apellidos cobran apoyo de 6,400 pesos el 3 y 4 de septiembre?

Este pago será el penúltimo del año 2026, según el calendario de la Secretaría de Bienestar.

Pensión Adultos Mayores 2026: ¿Qué apellidos cobran apoyo de 6,400 pesos el 3 y 4 de septiembre?

Pensión Adultos Mayores 2026: ¿Qué apellidos cobran apoyo de 6,400 pesos el 3 y 4 de septiembre?

FERNANDA GALARZA
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La dispersión del pago para la Pensión de Adultos Mayores continuará este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, en donde personas de 65 años y más recibirán 6 mil 400 pesos como apoyo económico. 

Este programa es bimestral y el recurso de este mes corresponde al penúltimo del año, siendo hasta noviembre cuando se entregue el siguiente. 

Dicho programa social está a cargo del Gobierno Federal y su objetivo es fortalecer la protección social para las personas mayores que ya no tiene un empleo formal.

Lee: ¿Cómo encontrar una sucursal del Banco del Bienestar en Durango? Consulta aquí el mapa interactivo

Otros apoyos que cobran en septiembre


Además de estos beneficiarios, los que forman parte de estos tres también podrán disponer de un apoyo económico:


    

  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos
    • 

  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos
    • 

  • Madres Trabajadores: mil 650 pesos
    • 



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¿Quiénes cobran su pensión ete 3 y 4 de septiembre?


Fue el pasado 1 de septiembre cuando comenzó la entrega de este apoyo, siendo los apellidos con letra A y B quienes dispusieron del efectivo en cualquiero sucursal del Banco de Bienestar. 


Para este jueves y viernes, los beneficiarios que tengan la letra C como inicial en su primer apellido podrán acudir para cobrar este apoyo. 


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Pensión Adultos Mayores calendario de pago septiembre-octubre 2026 apoyo, cobran, siendo, social

               

                
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