Pensión Adultos Mayores 2026: ¿Qué apellidos cobran apoyo de 6,400 pesos el 3 y 4 de septiembre?

La dispersión del pago para la Pensión de Adultos Mayores continuará este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, en donde personas de 65 años y más recibirán 6 mil 400 pesos como apoyo económico.

Este programa es bimestral y el recurso de este mes corresponde al penúltimo del año , siendo hasta noviembre cuando se entregue el siguiente.

Dicho programa social está a cargo del Gobierno Federal y su objetivo es fortalecer la protección social para las personas mayores que ya no tiene un empleo formal.

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Otros apoyos que cobran en septiembre

Además de estos beneficiarios, los que forman parte de estos tres también podrán disponer de un apoyo económico:

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Madres Trabajadores: mil 650 pesos

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¿Quiénes cobran su pensión ete 3 y 4 de septiembre?

Fue el pasado 1 de septiembre cuando comenzó la entrega de este apoyo, siendo los apellidos con letra A y B quienes dispusieron del efectivo en cualquiero sucursal del Banco de Bienestar.