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PENSIÓN ADULTOS MAYORES

Pensión Adultos Mayores 2026: ¿Qué apellidos cobran del 4 al 6 de noviembre 6,400 pesos?

Este pago es el último que se realizara en el año 2026, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Pensión Adultos Mayores 2026: ¿Qué apellidos cobran del 4 al 6 de noviembre 6,400 pesos?

Pensión Adultos Mayores 2026: ¿Qué apellidos cobran del 4 al 6 de noviembre 6,400 pesos?

FERNANDA GALARZA
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La dispersión de recursos por parte de la Secretaría del Bienestar continúan este miércoles 4, jueves 5 y viernes 6, cuando adultos mayores de 65 y más años reciban 6 mil 400 pesos. 

El apoyo forma parte de los apoyos que benefician a miles de mexicanos de los 32 estados, pero solo se otorgan cada dos meses, siendo este el último del 2026. 

La entrega se realiza a través de la Tarjeta Bienestar y comenzó desde el martes 3 de noviembre, continuando en los siguientes días y hasta 27 de ese mismo mes.

¿Qué apellidos cobran del 4 al 6 de noviembre?

Al igual que otras entregas, la dinámica de pagos será por el calendario ya establecido, donde según la inicial del primer apellido se otorgará una fecha. 

Para este periodo noviembre-diciembre, los apellidos que tengan las iniciales B y C, podrán disponer de los 6 mil 400 pesos durante los siguientes días. 


Este martes 4 solo podrán acudir aquellos beneficiarios y beneficiaras con la primera letra mencionada, sin que haya una hora establecida.


Otros programas que cobran esta semana


A la par de esta pensión, hay otros programas que entregan recurso con el mismo calendario, como:


    

  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos 
    • 

  • Pensión para el Bienestar Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos
    • 

  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos
    • 



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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