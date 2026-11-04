Pensión Adultos Mayores 2026: ¿Qué apellidos cobran del 4 al 6 de noviembre 6,400 pesos?

La dispersión de recursos por parte de la Secretaría del Bienestar continúan este miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 , cuando adultos mayores de 65 y más años reciban 6 mil 400 pesos.

El apoyo forma parte de los apoyos que benefician a miles de mexicanos de los 32 estados, pero solo se otorgan cada dos meses, siendo este el último del 2026.

La entrega se realiza a través de la Tarjeta Bienestar y comenzó desde el martes 3 de noviembre, continuando en los siguientes días y hasta 27 de ese mismo mes.

¿Qué apellidos cobran del 4 al 6 de noviembre?

Al igual que otras entregas, la dinámica de pagos será por el calendario ya establecido, donde según la inicial del primer apellido se otorgará una fecha.

Para este periodo noviembre-diciembre, los apellidos que tengan las iniciales B y C , podrán disponer de los 6 mil 400 pesos durante los siguientes días.

Este martes 4 solo podrán acudir aquellos beneficiarios y beneficiaras con la primera letra mencionada, sin que haya una hora establecida.

Otros programas que cobran esta semana

A la par de esta pensión, hay otros programas que entregan recurso con el mismo calendario, como: