Pensión Adultos Mayores 2026: ¿Qué letras cobran su apoyo del 9 al 13 de noviembre?

La Secretaría de Bienestar continúa la dispersión de apoyo económicos para distintos programas sociales, entre ellos Pensión Adultos Mayores, quienes se encuentran recibiendo su último pago del 2026.

Desde el pasado 3 de noviembre se han depositado 6 mil 400 pesos en las tarjetas bienestar de estos benficiarios, quienes cumplen una edad de 65 o más años y se encuentran en cualquier entidad del país.

Esta semana, del 9 al 13, se seguirán entregando los pagos correspondientes, por lo que las personas deberán seguir la dinámica de según la inicial de su primer apellido podrán disponer del dinero uno de estos días.

¿Quiénes cobran esta semana 6 mil 400 pesos?

Según el calendario estipulado hace días, los apellidos que recibirán su apoyo esta semana serán aquellos que tengan de inicial las siguientes letras:

D, E, F - lunes 9 de noviembre

G - martes 10 y miércoles 11 de noviembre

H, I, J, K - miércoles 11 de noviembre

L - viernes 13 de noviembre

Es necesario que las personas acudan el día que les corresponde o de lo contrario no podrán ver reflejado su pago en un día diferente.

Los pagos únicamente se hacen a través del Banco Bienestar, por lo que deberán contar con su tarjeta de esta sucursal y su nip; los cajeros automáticos son más rápidos, aunque si tiene problemas puede acudir directamente a ventanilla.

Otros programas que cobran esta semana

A la par de esta pensión, hay otros programas que entregan recurso con el mismo calendario, como:

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

3 mil 100 pesos Pensión para el Bienestar Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

mil 650 pesos Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

¿Me cobran comisión por retirar el dinero?

Al utilizar cualquier cajero del banco mencionado, no hay ningún cobro de comisión ni por revisar el saldo, ni por retirar el dinero.

Bajo el mismo esquema de no pagar comisión, puede acudir a cualquier supermercado o tiendas de autoservicio como: Walmart, Bodega Aurrera, Soriana, Chedraui y La Comer; sin embargo, esto se puede hacer siempre y cuando realices una compra mínima en el lugar.

En otros bancos sí se puede retirar, sin embargo, aquí sí se cobrará por la operación; incluso hay algunos lugares en donde no se puede realizar esta operación y podría bloquearse la tarjeta.

Así puedes saber si ya te depositaron la Pensión del Bienestar

Si no quieres hacer una larga fila o conducir un largo trayecto hasta el Banco de Bienestar para revisar si ya te cayó el pago, puedes hacerlo descargando la aplicación de esta institución en tu celular.

Una vez que ya tengas descargada la app "Banco del Bienestar Móvil", acepta los términos y conidiciones, escribe tu número de celular, los 16 números de tu tarjeta y el NIP que usas en el cajero automático.

Deberás crear una contraseña personalizada para iniciar sesión y consultar tu saldo y movimientos del mes las veces que lo necesites.