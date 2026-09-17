Pensión Bienestar 2026: ¿A qué letra le depositan hoy 17 de septiembre?

Siguen los depósitos de la Pensión para Personas Adultas Mayores, además de algunos otros programas del Bienestar, por lo que este jueves 17 de septiembre corresponde el pago a un grupo más de beneficiarios que podrán retirar su dinero a partir de hoy.

Desde que comenzó el mes de septiembre, arrancaron también los depósitos de algunos de los programas de la Secretaría del Bienestar que tienen miles de beneficiarios, entre ellos la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para Madres Trabajadoras.

Después de que el último depósito de estos programas se diera en julio, correspondiente al bimestre de julio-agosto, a inicios de este mes comenzó la dispersión del apoyo correspondiente al bimestre septiembre-octubre, el penúltimo del 2026.

¿Quiénes cobran este jueves 17 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, publicado desde finales de agosto, este jueves 17 de septiembre corresponde el depósito a los beneficiarios de estos programas cuyo primer apellido comience con las letras N, Ñ y O.

Esta distribución en orden alfabético y de manera escalonada se realiza para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias, así como para llevar un orden en los depósitos y evitar que algún beneficiario se quede sin su dinero.

¿Cuánto paga cada programa?

Cada uno de los apoyos da un monto diferente a sus beneficiarios, según lo establecido por el Gobierno federal y la Secretaría del Bienestar.

En el caso de la Pensión para Adultos Mayores, el depósito bimestral es de 6 mil 400 pesos, siendo este el apoyo que otorga un mayor monto a sus beneficiarios, seguido de la Pensión para Personas con Discapacidad, que deposita 3 mil 300 pesos cada dos meses.

Por último, la Pensión Mujeres Bienestar otorga un monto de 3 mil 100 pesos a los beneficiarios y el Programa para Madres Trabajadoras da mil 650 pesos por cada hijo.

Pagos seguirán el resto de septiembre

Los depósitos de estos programas del Bienestar continuarán en próximos días, hasta concluir el viernes 25 de septiembre con las últimas letras del abecedario.

Como en todos los depósitos, el Banco del Bienestar recordó que no es necesario acudir el mismo día del depósito a retirar el efectivo, pues el dinero permanece intacto dentro de la cuenta hasta el momento en que los beneficiarios acudan a la sucursal.