Pensión Bienestar 2026: ¿A qué letra le depositan hoy viernes 10 de julio?

Continúan los depósitos para los beneficiarios de algunos de los programas del Gobierno federal. Uno de ellos, la Pensión Bienestar para las Personas Adultas Mayores, es uno de los apoyos más solicitados en México, por lo que desde que inició el mes iniciaron las preguntas sobre las fechas de pago. ¿Quiénes cobran HOY viernes 10 de julio? Esto indica el calendario oficial.

Luego de que el pasado mes de mayo se depositara el apoyo correspondiente al bimestre de mayo-junio, con el inicio de julio llegaría también un pago más, de la Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres y Bienestar y el Programa para Madres Trabajadoras.

Fue este mismo lunes 6 de julio cuando a través del Banco del Bienestar se publicó el calendario oficial de pagos correspondiente al mes de julio de 2026, fecha en la que también comenzaron los depósitos para los beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra A.

Se tiene previsto que los depósitos continúen en las próximas semanas, hasta concluir el miércoles 29 de julio con las últimas letras del abecedario.

¿Quiénes cobran HOY viernes 10 de julio?

De acuerdo con lo que indica el calendario oficial, este viernes corresponderá el pago a los beneficiarios de los programas antes mencionados cuyo primer apellido inicie con las letras D, E y F.

Cabe recordar que, como ya ha indicado el Banco y la Secretaría del Bienestar, el pago puede caer a distintas horas del día para los beneficiarios con estas letras, por lo que sugieren usar medios como la aplicación del Banco del Bienestar pare revisar los depósitos.

¿De cuánto es el pago?

Como ha indicado la Secretaría del Bienestar, cada uno de los programas otorga una cantidad diferente de dinero.

La Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores es el programa que da la mayor cantidad de dinero, con un depósito bimestral de 6 mil 400 pesos.

A este le sigue la Pensión para Personas con Discapacidad, que otorga un apoyo económico de 3 mil 300 pesos cada dos meses, y la Pensión Mujeres Bienestar, que da 3 mil 100 pesos en el mismo periodo de tiempo.

Por último, el Programa para Madres Trabajadoras deposita la cantidad de mil 650 pesos al bimestre, por cada menor que sea hijo de la beneficiaria.

Pagos continuarán todo julio

La Secretaría del Bienestar recordó que los depósitos para estos tres programas sociales continuará a lo largo de todo el mes de julio, hasta completar todas las letras del abecedario de las iniciales del primer apellido de quienes están inscritos.