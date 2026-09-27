Pensión Bienestar 2026: ¿cuándo llegará el último pago del año?

El pago de septiembre-octubre ya terminó, pero las personas que reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores todavía tienen pendiente un depósito en 2026. Será el correspondiente al bimestre noviembre-diciembre y marcará el cierre de las entregas de este año.

La Secretaría de Bienestar aún no publica el calendario de noviembre, por lo que no hay una fecha oficial de depósito para cada apellido. Aunque se mencionen días tentativos para el inicio de los pagos, habrá que esperar el anuncio de la dependencia para saber cuándo podrá cobrar cada derechohabiente.

¿De cuánto será el último pago?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos cada bimestre. Ese es el monto vigente para quienes tienen 65 años o más y forman parte del programa.

En el mismo periodo se prevén depósitos para otros apoyos: 3 mil 100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar; 3 mil 300 pesos de la pensión para personas con discapacidad permanente, y mil 650 pesos, en la mayoría de los casos, del programa para hijas e hijos de madres trabajadoras.

¿Cómo saber qué día toca cobrar?

Bienestar suele distribuir los depósitos de manera escalonada, de acuerdo con la primera letra del primer apellido. El dinero llega directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar.

El calendario del bimestre noviembre-diciembre deberá consultarse en los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar cuando sea anunciado. Una vez que el depósito aparezca en la cuenta, no es necesario retirarlo ese mismo día: el recurso permanece disponible en la tarjeta.