Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo será el pago del bimestre julio-agosto? | Calendario tentativo

Uno de los apoyos más solicitados de la Secretaría de Bienestar es la Pensión para Adultos Mayores, la cual busca beneficiar a hombres y mujeres que tiene 65 o más años.

Sin embargo, también hay otros programas que suelen tener el pago en el mismo tiempo que este, como la pensión para Personas con Discapacidad, Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadores y la Pensión Mujeres Bienestar .

En lo que va del año se han realizado tres entregas, equivalentes a seis meses, y para julio se realizará la cuarta, que abarca ese mes y agosto.

Ante esto, los inscritos a este y los otros programas se mantiene a la espera del anuncio de dispersión, no obstante ya ha comenzado a circular un calendario tentativo .

¿Cuándo será el pago de julio-agosto?

Pese a que faltan pocos días para que inicie julio, la Scretaría de Bienestar no ha emitido alguna publicación que especifique con claridad la fecha de pagos, no obstante -como en otros meses-, suele iniciarse desde el día 1.

La dinámica sigue siendo la misma, s egún la letra del primer apellido es como tendrá que acudir a su banco más cercano para cobrar este apoyo.

En ese orden, el calendario tentativo quedaría así:

Miércoles 1 de julio: Letra A

Jueves 2 de julio: Letra B

Viernes 3 de julio: Letra C

Lunes 6 de julio: Letras D, E, F

Martes 7 de julio: Letra G

Miércoles 8 de julio: Letras H, I, J, K

Jueves 9 de julio: Letra L

Viernes 10 de julio: Letra M

Lunes 13 de julio: Letras N, Ñ, O, P, Q

Martes 14 de julio: Letra R

Miércoles 15 de julio: Letra S

Jueves 16 de julio: Letras T, U, V

Viernes 17 de julio: Letras W, X, Y, Z

¿De cuánto es el apoyo de la Pensión Bienestar?

Este años los montos de pago aumentaron debido a la modificación en el salario mínimo, por lo que todos los programas antes mencionados han recibido más dinero.