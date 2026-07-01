Pensión Bienestar 2026: ¿Los pagos inician el 2 de julio y por qué aún no hay calendario oficial?

La Secretaría del Bienestar no se ha pronunciado al respecto con el calendario para las fechas exactas de los depósitos.

Esta mañana, 1 de julio, los beneficiarios de las pensiones del bienestar esperaban conocer el calendario con las fechas correspondientes a los depósitos, pero no fue así. ¿A qué se debe que no haya calendario?

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Se detiene el anuncio de fechas exactas de los depósitos

La Secretaria del Bienestar acostumbra a publicar las fechas exactas de los depósitos con anticipación, pero en este bimestre no ocurrió de la misma manera. ¿A qué se debe? ¿Sí habrá depósitos?

La institución emite el calendario con la finalidad de distribuir los depósitos de acuerdo con la primera letra del apellido de los beneficiarios, para evitar las aglomeraciones excesivas en los bancos del bienestar.

Una de las principales causas de que no haya calendario en este bimestre es por la coordinación interna del operativo de pagos.

¿Cuándo darán inicio los depósitos para este bimestre?

Aunque para este mes no se cuenta con un calendario, se tiene una idea por el comportamiento de años anteriores; esto ayuda a establecer una posibilidad para los pagos de este bimestre.

Los depósitos suelen comenzar durante los primeros días del mes, es por eso que se prevé que los pagos de las pensiones bienestar comiencen entre el jueves 2 y el lunes 6 de julio, aunque las fechas exactas dependerán del anuncio oficial.

Información falsa en redes sociales

En redes sociales se dieron a conocer algunas fechas sobre los depósitos de las pensiones, pero las autoridades aclararon que se trata de información falsa ante la falta de un calendario oficial, recordando que cualquier anuncio se dará a conocer en sus canales oficiales.

El depósito de las pensiones del bienestar del mes de julio continuará previsto dentro del calendario anual de apoyos sociales; hasta el momento, la única modificación es la fecha de publicación del esquema de depósitos.

¿Cómo consultar el saldo de mi tarjeta Bienestar?

Con la finalidad de evitar largas filas y traslados innecesarios, los beneficiarios pueden consultar la app de Banco del Bienestar de la siguiente manera:

Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.

Acepta los términos y condiciones.

Ingresa tu número de celular registrado.

Introduce los 26 dígitos de tu tarjeta y tu NIP.

Crea y confirma una contraseña segura.

Selecciona “Consultar saldo” para ver el monto depositado.

La app permite ver los movimientos en tiempo real, ofreciendo comodidades y seguridad para las personas.

Ubicación de las sucursales del país

La Secretaría de Bienestar habilitó un esquema digital que permite localizar las sucursales de una manera más sencilla; lo puedes hacer de la siguiente manera:

Ingresar al portal oficial aquí. Seleccionar el punto más cercano a tu ubicación. Consultar la dirección exacta de la sucursal.

Así mismo, te presentamos las direcciones de los bancos para que los puedas localizar fácilmente.

Aguascalientes, Aguascalientes: Av. Universidad No. 1001, Col. San Cayetano.

Baja California, Mexicali: Calle E No. 450, Col. Nueva.

Baja California Sur, La Paz: Calle Guillermo Prieto y 5 de Mayo, Col. Centro.

Campeche, San Francisco de Campeche: Calle 10 No. 222, Col. Centro.

Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: 1.ª Av. Norte Poniente No. 250, Col. Centro.

Chihuahua, Chihuahua: Av. Independencia y Libertad, Col. Centro.

Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc: Av. Reforma No. 1, Col. Tabacalera.

Coahuila, Saltillo: C. Manuel Acuña 114, Int. local 5, (edif. Lomelí), Col. Centro.

Colima, Colima: Calle Madero No. 195, Col. Centro.

Durango, Victoria de Durango: Calle Constitución No. 302 Sur, Col. Centro.

Estado de México, Toluca: Av. Independencia No. 106, Col. Centro.

Guanajuato, Guanajuato: Av. Juárez No. 25, Col. Centro.

Guerrero, Chilpancingo: Av. Juárez No. 26, Col. Centro.

Hidalgo, Pachuca de Soto: Calle Matamoros No. 202, Col. Centro.

Jalisco, Guadalajara: Av. Juárez No. 235, Col. Centro.

Michoacán, Morelia: Av. Madero Poniente No. 358, Col. Centro.

Morelos, Cuernavaca: Calle Morrow No. 12, Col. Centro.

Nayarit, Tepic: Av. México No. 32 Sur, Col. Centro.

Nuevo León, Monterrey: Calle Mariano Escobedo No. 823, Col. Centro.

Oaxaca, Oaxaca de Juárez: Calle García Vigil No. 310, Col. Centro.

Puebla, Puebla de Zaragoza: Av. Reforma No. 115, Col. Centro.

Querétaro, Santiago de Querétaro: Av. Constituyentes No. 128, Col. Centro.

Quintana Roo, Chetumal: Av. Álvaro Obregón No. 248, Col. Centro.

San Luis Potosí, San Luis Potosí: Calle Morelos No. 405, Col. Centro.

Sinaloa, Culiacán: Av. Álvaro Obregón No. 358 Sur, Col. Centro.

Sonora, Hermosillo: Blvd. Rosales No. 125, Col. Centro.

Tabasco, Villahermosa: Av. Francisco I. Madero No. 311, Col. Centro.

Tamaulipas, Ciudad Victoria: Calle 8 y 9 Morelos, Col. Centro.

Tlaxcala, Tlaxcala de Xicohténcatl: Plaza de la Constitución No. 19, Col. Centro.

Veracruz, Xalapa: Calle Enríquez No. 1, Col. Centro.

Yucatán, Mérida: Calle 65 No. 490 por 58 y 56, Col. Centro.

Zacatecas, Zacatecas: Av. Hidalgo No. 605, Col. Centro.

Si tenías la duda de cuántos depósitos quedan en lo que resta del año, solo quedan dos:

Ciento depósitos: septiembre 2026.

Sexto depósito: noviembre 2026.

La institución realizó algunas recomendaciones para cuando acudas al banco:

Verifica la fecha exacta de pago según tu apellido. Acude únicamente el día asignado para evitar aglomeraciones. Lleva tu credencial oficial y tarjeta del Banco del Bienestar. Usa la app para confirmar que el pago se ha realizado antes de acudir a retirar efectivo.

¿Qué necesito para registrarme en las pensiones del bienestar?

Esta iniciativa refleja el compromiso de las instituciones para garantizar el bienestar de las personas.

Una identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

CURP de reciente impresión.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfonos de contacto (celular y de casa).

Retirar dinero del Banco del Bienestar; este es el proceso

Insertar tarjeta y teclear su Número de Identificación Personal (NIP). Elegir “Retiro de efectivo”. Definir el monto a retirar. Definir si desean imprimir su comprobante de retiro. Tomar su efectivo, el recibo y su tarjeta.

Existen otras opciones para retirar el dinero de la pensión y aquí te las presentamos:

Inbursa: 6 pesos por consulta y 15 pesos por retiro de efectivo en sus cajeros.

Banbajío: 7 pesos por consulta de saldo y 20 pesos por retiro de efectivo.

BBVA: 11 pesos por consulta y 29.50 por retiro en cajero.

HSBC: 11.75 pesos más IVA por consulta y 20.96 pesos más IVA por disponer de dinero en sus cajeros.

Citibanamex: 10 pesos de consulta y 26.50 pesos por retiro de efectivo.

Banorte: 10 pesos por consulta y 27 pesos por retiro de efectivo.

Banco Azteca: 11 pesos por consulta y 34.80 pesos por retiro de efectivo.

Bancoppel es una opción; solo se deben reponer 15.52 pesos.

Banjercito, que solamente pide una comisión de 16 pesos.

Si pierdo la tarjeta, ¿qué debo hacer?

Si perdiste o fuiste víctima de un robo y no cuentas con la tarjeta del Bienestar, no entres en pánico, respira y toma nota de los siguientes pasos que debes hacer para reponerla y recibir el apoyo económico en 2026.

Lo primero que tienes que hacer es reportar de inmediato y bloquear la tarjeta Bienestar para evitar que hagan mal uso de ella o extraigan el dinero que guardas. Para tal efecto, comunícate al número telefónico 8008213844; desde ahí reporta el robo o extravío y solicita el bloqueo de la tarjeta. Al momento de realizar este trámite, ten a la mano la documentación de número de cuenta, Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial (INE), datos que se te pedirán para completar el proceso.

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¿Cómo puedo cobrar el dinero sin mi tarjeta del bienestar?

Puedes acudir directamente a las oficinas de tu sucursal más cercana del Banco del Bienestar o bien, los sitios donde también puedes retirar sin tarjeta se les conoce como las oficinas de Financiera del Bienestar (antes Telecomm).

Documentos para cobrar en cualquier Banco del Bienestar sin tarjeta Acta de nacimiento en original y copia. Identificación oficial. Clave Única de Registro de Población (CURP). Número de teléfono de contacto. Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses.

Solicitar la reposición de mi tarjeta de bienestar

Una vez que no tengas tu plástico del Banco del Bienestar, lo primero que se tiene que hacer es reportarlo al número 800 900 2000, donde te ayudarán a cancelarla; ese primer paso también debes hacerlo con cualquier otra institución bancaria.

Luego tienes que ir a un módulo o a alguna oficina de la Secretaría de Bienestar para que realices tu trámite, donde llenarás un formato sobre la reposición de la tarjeta.

Tras hacer ese paso, te entregarán un talón verde como comprobante.

La entrega de la reposición de la tarjeta de la Pensión Bienestar 2026 tarda aproximadamente un bimestre, unos dos meses, luego de que la persona adulta mayor o su auxiliar hayan realizado todos los pasos arriba descritos.

Una vez que esté listo el plástico, te llamarán para que vayas por el mismo a algún módulo u oficina. Pero en caso de que se llegue a tardar más la entrega, te puedes contactar directamente con la dependencia al número 800 639 4264 e indicar la situación.

Para dudas o aclaraciones, te puedes comunicar al siguiente número telefónico:

El número telefónico es 800 639 42 64.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, así como los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

Datos curiosos del Bienestar

La Pensión del Bienestar es uno de los programas más amplios del país, con más de 12 millones de beneficiarios registrados en 2026.

El apoyo económico ha tenido aumentos constantes desde su implementación; en 2019 era de 2,550 pesos bimestrales, y en 2026 alcanzó los 6,400 pesos.

Se estima que para finales de 2025, el padrón se incremente en más de 500 mil personas, debido al envejecimiento de la población.

Además del depósito, los beneficiarios pueden recibir orientación médica, atención en módulos y asesoría jurídica en Centros Integradores del Bienestar.