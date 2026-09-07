Pensión Bienestar 2026: ¿Qué letras cobran su apoyo HOY lunes 7 de septiembre?

La entrega de pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores continúa, y este lunes 7 de septiembre una nueva tanda de beneficiarios recibirán sus depósitos. ¿A qué letras les toca? Esto indica el calendario oficial.

Desde hace casi una semana, arrancó la dispersión de los apoyos económicos de algunos de los programas del Bienestar más esperados por miles de mexicanos, siendo estos la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para Madres Trabajadoras.

En esta ocasión, los depósitos corresponden al bimestre septiembre-octubre, siendo el penúltimo pago del año luego de que el previo fuera en julio.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

A cada uno de los programas que actualmente reciben depósitos corresponde una cantidad diferente de dinero.

La Pensión para Adultos Mayores otorga la cantidad de 6 mil 400 pesos por beneficiario cada bimestre, seguido por la Pensión para Personas con Discapacidad, que da 3 mil 300 pesos a las personas que estén inscritas.

Por otro lado, la Pensión Mujeres Bienestar deposita a sus beneficiarias la cantidad de 3 mil 100 pesos cada dos meses, mientras que el Programa para Madres Trabajadoras da mil 650 pesos por cada hijo, en el mismo periodo de tiempo.

¿Quiénes cobran HOY 7 de septiembre?

De acuerdo con el calendario compartido por la Secretaría y el Banco del Bienestar, este lunes 7 de septiembre corresponde el pago a los beneficiarios cuyo primer apellido inicie con las letras D, E y F.

El pago, al igual que sucede desde hace ya unos años, se realiza directamente a través de las tarjetas del Banco del Bienestar que son otorgadas a los beneficiarios luego de inscribirse a cada uno de los programas.

Dispersión seguirá todo el mes

Luego de que los depósitos del actual bimestre comenzaran el pasado martes 1 de septiembre, la Secretaría del Bienestar prevé continuar con los pagos durante todo el mes, hasta concluir el viernes 25 con las últimas letras del abecedario.

A través del Banco del Bienestar se recuerda a los beneficiarios que no es necesario acudir a las sucursales a retirar el dinero el mismo día del depósito, pues este permanece intacto hasta el momento en que se quiera hacer algún movimiento.