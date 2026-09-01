Pensión Bienestar 2026: ¿qué letras cobran su apoyo HOY martes 1 de septiembre?

La nueva dispersión de recursos en los Programas del Bienestar continuarán durante este mes de septiembre, siendo la Pensión de Adultos Mayores una de las más esperadas.

Como cada bimestre, la Secretaría del Bienestar comparte un calendario específico para acuidr a cobrar este apoyo a cualquier sucursal del Banco de esta dependencia.

Sin embargo, es necesario saber que el orden se regirá por la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios registrados.

¿De cuánto es el apoyo por esta pensión?

Todos los años la cantidad otorgada en este apoyo cambia, luego de que el salario mínimo incrementa. Por lo tanto, quienes tiene 65 o más años actualmente reciben la cantidad de 6 mil 400 pesos.

Esta cantidad solo se entrega cada dos meses, por lo que después de esta entrega será hasta noviembre cuando vuelva un nuevo cobro.

¿Qué letras cobra su apoyo HOY 1 de septiembre?

Según el calendario compartido por Bienestar, este martes 1 de septiembre todos aquellos beneficiaros que tengan en su primer apellido la inicial A , podrán acudir a su banco más cercano para disponer de este efectivo.

Otros apoyos que cobran en septiembre

Además de estos beneficiarios, los que forman parte de estos tres también podrán disponer de un apoyo económico: