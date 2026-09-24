Pensión Bienestar 2026: ¿Qué letras reciben su pago HOY jueves 24 de septiembre?

Se acerca el final de septiembre pero continúa la distribución de pagos que corresponden a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, así como algunos otros programas sociales. Este jueves 24 de septiembre será la penúltima fecha de depósitos, ¿qué letras recibirán su apoyo? Esto dice el calendario oficial.

Desde que inició el mes de septiembre arrancaron también los pagos de algunos programas del Gobierno de México, que buscan reducir la pobreza, así como disminuir la desigualdad histórica, dando un apoyo económico a sus beneficiarios.

En esta ocasión, tal como se había informado desde que comenzó la actual distribución de recursos, los depósitos se están realizando para los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de la Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el programa Madres Trabajadoras.

Todos estos programas cuentan con un esquema de depósitos bimestrales, por lo que luego de que el último pago se hiciera en julio, con el inicio de septiembre comenzó también la entrega de apoyos del periodo septiembre-octubre.

¿Quiénes cobran este jueves 24 de septiembre?

Este jueves 24 de septiembre será el penúltimo día de dispersión de apoyos en el actual calendario.

En este ocasión, corresponde el pago a los beneficiarios de los programas antes mencionados cuyo primer apellido inicie con las letras T, U y V.

Con esta dispersión, solo restarían las últimas letras del abecedario, que recibirán su pago mañana viernes 25 de septiembre.

¿Cuánto paga cada programa?

Cada uno de los programas del Bienestar otorga una cantidad diferente de dinero a sus beneficiarios cada bimestre.

En el caso de la Pensión para Adultos Mayores, que es el programa que otorga la mayor cantidad de dinero, el pago bimestral es de 6 mil 400 pesos; seguido de la Pensión para Personas con Discapacidad, con un apoyo de 3 mil 300 pesos cada dos meses.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el pago cada bimestre es de 3 mil 100 pesos, mientras que el Programa para Madres Trabajadoras da mil 650 pesos por cada hijo o hija.

Cabe recordar que, tal como el Banco del Bienestar ha informado anteriormente, no es necesario retirar el dinero el mismo día del pago, pues el dinero permanece intacto hasta que el beneficiario lo retire.