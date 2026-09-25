Pensión Bienestar 2026: ¿qué letras reciben su pago hoy viernes 25 de septiembre?

Llegó el último día de pagos de septiembre de la Pensión para el Bienestar y otros programas sociales del Gobierno de México. Este viernes 25 de septiembre concluye la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre, pero ¿quiénes reciben su depósito?

Desde el inicio de septiembre comenzó la entrega de los apoyos económicos correspondientes al penúltimo bimestre de 2026 para millones de beneficiarios de los programas del Bienestar.

Como ocurre habitualmente, los depósitos se organizaron de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, por lo que los pagos se han distribuido de manera escalonada durante el mes.

Además de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, en este periodo también se contemplaron los depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad y el programa para Madres Trabajadoras.

¿Qué letras reciben su pago este viernes 25 de septiembre?

Este viernes es la última fecha establecida para la dispersión de los apoyos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.

De acuerdo con el calendario, en esta jornada corresponde el depósito a las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con las letras W, X, Y y Z.

Con estos pagos concluye el calendario de septiembre, luego de que durante las semanas anteriores se fueron incorporando de manera progresiva las distintas letras del abecedario.

Por lo tanto, quienes tienen un apellido que inicia con alguna de estas cuatro letras son los últimos beneficiarios contemplados en el calendario para recibir el apoyo de este periodo.

El depósito se realiza directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que los beneficiarios pueden disponer del dinero una vez que este sea reflejado en su cuenta.

¿Cuánto dinero recibe cada beneficiario?

El monto que se deposita no es el mismo para todos los beneficiarios, ya que depende del programa social al que pertenece cada persona.

Para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el apoyo correspondiente a este bimestre es de 6 mil 400 pesos.

Mientras tanto, quienes reciben la Pensión para Personas con Discapacidad obtienen un depósito de 3 mil 300 pesos por el periodo de dos meses.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo correspondiente a septiembre-octubre es de 3 mil 100 pesos.

Por su parte, el Programa para Madres Trabajadoras contempla un apoyo de mil 650 pesos por cada hijo o hija, de acuerdo con las características del programa.

Estos depósitos corresponden exclusivamente al bimestre septiembre-octubre, por lo que después de esta jornada habrá que esperar al siguiente periodo de dispersión.

¿Cuándo será el próximo pago de la Pensión Bienestar?

Con la entrega de este viernes termina el calendario de pagos de septiembre y también la distribución correspondiente al quinto bimestre del año.

Para volver a recibir el apoyo, los beneficiarios deberán esperar hasta noviembre, cuando comenzará la dispersión correspondiente al último bimestre de 2026, el de noviembre-diciembre.