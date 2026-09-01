Pensión Bienestar 2026: ¿Quiénes cobran su pensión este miércoles 2 de septiembre en Durango?

Del 1 al 25 de septiembre se realizará el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de las Pensiones y Programas de Bienestar, informó la Secretaría de Bienestar.

El depósito se hará directamente en la Tarjeta Bienestar y estará dirigido a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad, madres trabajadoras y beneficiarios del programa Sembrando Vida.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que los depósitos se efectuarán de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente, conforme al calendario establecido.

Los pagos comenzarán este martes 1 de septiembre para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra A.

¿Quiénes cobran el miércoles 2 de septiembre?

En 2026, la Pensión para Adultos Mayores es de 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que las mujeres de 60 a 64 años reciben 3 mil 100 pesos y las personas con discapacidad 3 mil 300 pesos.

Por su parte, las beneficiarias del programa Madres Trabajadoras reciben mil 650 pesos bimestrales, mientras que los integrantes de Sembrando Vida reciben un jornal mensual de 6 mil 450 pesos.

El miércoles 2 corresponderá a la letra B, mientras que quienes tienen apellidos que comienzan con C recibirán el depósito el jueves 3 y viernes 4.

En el caso de Sembrando Vida, el pago correspondiente al mes se realizará el miércoles 9 de septiembre.

Bienestar señaló que los recursos están garantizados y que los beneficiarios pueden disponer de ellos directamente mediante su tarjeta, ya sea para retirar efectivo en ventanillas o cajeros del Banco del Bienestar sin comisión, realizar compras en tiendas de autoservicio o pagar en establecimientos con terminal bancaria.

La dependencia reiteró que los apoyos se entregan de manera directa y sin intermediarios.

Otras fechas

El calendario continuará el lunes 7 con las letras D, E y F; G tendrá depósitos el 8 y 9; H, I, J y K el 10 de septiembre; L el día 11; M será el 14 y 15; los que tengan apellido que incien con las letras N, Ñ y O el día 17; P y Q para el 18; R será el 21 y 22; S el 23; T, U y V el 24, y W, X, Y y Z el viernes 25 de septiembre.