Pensión Bienestar para Adultos Mayores 2026: ¿Quiénes cobran su apoyo hoy lunes 13 de julio?

Comienza la segunda semana de distribución de pagos de algunos de los programas más importantes del Gobierno de México, entre ellos la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, por lo que continúan las preguntas en torno a quiénes recibirán su depósito de acuerdo con el calendario. ¿Quiénes se verán beneficiados este lunes 13 de julio?

Desde el pasado lunes 6 de julio, el Banco del Bienestar anunció el arranque de los pagos correspondientes al bimestre julio-agosto de la Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para Madres Trabajadoras.

Este pago llega después de que el anterior depósito se realizara en el mes de mayo, por lo que la expectativa por la llegada de julio era alta para los beneficiarios de los programas antes mencionados.

¿Cuánto dan los programas sociales?

De acuerdo con información oficial compartida a través de la Secretaría del Bienestar, la Pensión para Adultos Mayores es el programa que otorga la mayor cantidad de dinero, con un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos.

A este le sigue la Pensión para Personas con Discapacidad, que da un depósito bimestral de 3 mil 300 pesos; mientras que la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos en el mismo periodo de tiempo; y el Programa para Madres Trabajadoras mil 650 pesos por cada niña o niño registrado.

¿Quiénes cobran HOY 13 de julio?

De acuerdo con el calendario publicado por el Banco del Bienestar, este lunes 13 de julio corresponde el pago a los beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra G, cuyo depósito se extenderá también al martes 14 de julio debido a la cantidad de personas inscritas.

Los pagos correspondientes al actual bimestre continuarán de manera escalonada a lo largo del mes, hasta concluir el miércoles 29 de julio, con las últimas letras del abecedario.

Continúan las recomendaciones

Debido a la alta afluencia de beneficiarios que reúnen estos tres programas, el Banco del Bienestar sigue emitiendo algunas recomendaciones con la finalidad de evitar situaciones que pongan en riesgo tanto a las personas inscritas como a su dinero.

Una de las recomendaciones que emiten es evitar recurrir a terceros para el cobro del apoyo económico, así como evitar acudir a las sucursales durante horas que podrían ser riesgosas para los clientes.

Además de esto, sugieren utilizar la aplicación del Banco del Bienestar para verificar el estatus del depósito, y así evitar filas innecesarias.