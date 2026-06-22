Pensión Bienestar para Adultos Mayores abre registros HOY 22 de junio: calendario por letras

A partir de este lunes 22 de junio comenzó un nuevo periodo de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los programas sociales del Gobierno de México dirigido a personas de 65 años y más.

El proceso de registro se llevará a cabo durante toda la semana y concluirá el próximo domingo 28 de junio, por lo que los interesados deberán acudir de manera presencial al módulo correspondiente para iniciar su trámite.

Además de la Pensión para Adultos Mayores, durante estas fechas también estará disponible la inscripción para el programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años.

Calendario de atención por letra

Con el propósito de agilizar el proceso y evitar aglomeraciones, al igual que se hace con las fechas de pago, los registros se organizan con base en la letra inicial del primer apellido de quienes busquen registrarse.

El calendario para esta jornada contempla que este lunes 22 de junio se atienda a las personas con apellidos que inicien con las primeras letras del abecedario, quedando las fechas de la siguiente manera:

Lunes 22 de junio: letras A, B y C.

letras A, B y C. Martes 23 de junio: letras D, E, F, G y H.

letras D, E, F, G y H. Miércoles 24 de junio : letras I, J, K, L y M.

: letras I, J, K, L y M. Jueves 25 de junio: letras N, Ñ, O, P, Q y R.

letras N, Ñ, O, P, Q y R. Viernes 26 de junio: letras S, T, U, V,W, X, Y y Z.

Al concluir estas fechas, se dará el sábado 27 y domingo 28 de junio para atender a las personas de todas las letras, para aquellos que no puedan acudir en la fecha correspondiente a su inicial.

¿Qué documentos se necesitan?

Para realizar el trámite será necesario presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP de reciente impresión

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Un número telefónico de contacto

Las personas beneficiarias también podrán designar a un auxiliar o representante de confianza, quien deberá presentar la misma documentación y podrá apoyar en diversos trámites relacionados con el programa.

¿Dónde y a qué hora hacer el registro?

La inscripción es completamente presencial y se realiza en los Módulos de Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Para conocer la ubicación exacta del módulo que corresponde a cada persona, es necesario consultar el portal oficial habilitado por las autoridades, donde únicamente se debe seleccionar la entidad y el municipio para obtener la dirección correspondiente.

Actualmente, la Pensión para Adultos Mayores otorga un apoyo bimestral de seis mil 400 pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar entrega tres mil 100 pesos cada dos meses.