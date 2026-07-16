Pensión Bienestar para Adultos Mayores: estas letras reciben su pago HOY jueves 16 de julio

La dispersión de los recursos correspondientes al bimestre julio-agosto de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa este jueves 16 de julio con un nuevo grupo de beneficiarios, de acuerdo con el calendario oficial establecido para este periodo.

Como ocurre cada periodo de pagos, el depósito se realiza de forma escalonada con base en la inicial del primer apellido, una estrategia que busca agilizar la entrega de los apoyos y evitar una alta concentración de personas en las sucursales del Banco del Bienestar.

¿Quiénes cobran este jueves 16 de julio?

Para este jueves corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra L.

Los beneficiarios que forman parte de este grupo podrán ver reflejado el recurso directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, desde donde podrán utilizar el dinero para realizar compras o retirarlo en cajeros automáticos y sucursales cuando lo consideren conveniente.

El mismo calendario también aplica para quienes reciben otros programas sociales federales, por lo que durante esta fecha también se realizan depósitos para los beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para Madres Trabajadoras.

Estos son los montos que reciben los beneficiarios

Durante el actual bimestre, los apoyos económicos permanecen sin cambios.

Las Personas Adultas Mayores reciben und depósito de 6 mil 400 pesos, mientras que quienes forman parte de la Pensión para Personas con Discapacidad obtienen 3 mil 300 pesos.

Por su parte, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar reciben 3 mil 100 pesos bimestrales, en tanto que el Programa para Madres Trabajadoras entrega mil 650 pesos por cada niña o niño registrado.

Los recursos son depositados directamente a la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de realizar algún trámite adicional.

Así continuará el calendario de pagos

Tras concluir la jornada correspondiente a la letra L, la dispersión continuará con los siguientes grupos de beneficiarios durante el resto del mes.

La entrega de recursos avanzará de manera escalonada, de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios, hasta concluir el miércoles 29 de julio.

Recomiendan evitar retirar el dinero el mismo día

Las autoridades recuerdan que no es obligatorio acudir al Banco del Bienestar el día exacto en que se realiza el depósito, ya que el recurso permanece disponible en la cuenta hasta que el beneficiario decida utilizarlo.

Antes de acudir a una sucursal también se recomienda verificar que el depósito ya fue realizado mediante los canales oficiales del banco, lo que ayuda a evitar traslados innecesarios y largas filas.

Asimismo, se aconseja no solicitar apoyo de personas desconocidas para hacer retiros o consultas de saldo, y resguardar la tarjeta bancaria, con el objetivo de disminuir el riesgo de fraudes o robos durante el periodo de dispersión de los apoyos sociales.