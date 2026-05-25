Pensión Bienestar para Adultos Mayores: letras que cobran del lunes 25 al miércoles 27 de mayo

Tras varias semanas de la dispersión del apoyo económico de algunos de los programas sociales más importantes otorgados por la Secretaría del Bienestar, se tiene previsto que en próximos días concluyan los pagos. ¿Qué letras cobran estos próximos días? Esto indica el calendario oficial.

Desde que inició el mes de mayo, comenzaron los depósitos del bimestre correspondiente a mayo-junio de algunos de los programas del Bienestar, destacando la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, el programa Mujeres Bienestar y el apoyo para Madres Trabajadoras.

Cada uno de estos programas, dirigidos a diversos grupos de la población, en especial aquellos considerados como más vulnerables, otorga un monto distinto a sus beneficiarios, el cual es depositado directamente a través de tarjetas del Banco del Bienestar.

En el caso del programa dirigido a las personas de la tercera edad, se otorga un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos, mientras que las personas con discapacidad reciben 3 mil 300 pesos, las Mujeres Bienestar un depósito de 3 mil 100 pesos, y las Madres Trabadoras mil 650 pesos; todos estos programas realizan sus depósitos cada dos meses.

¿Quiénes cobran del 25 al 27 de mayo?

De acuerdo con calendario oficial de depósitos que comenzó a correr a inicios de mayo, los pagos continuarán esta semana hasta concluir el miércoles 27 de mayo.

Las últimas letras que cobrarán serán:

Lunes 25 de mayo: letra S.

letra S. Martes 26 de mayo: letras T, U y V.

letras T, U y V. Miércoles 27 de mayo: letras W, X, Y y Z.

De esta manera concluirá la dispersión de pagos de estos programas, que se reanudará hasta el mes de julio.

Evita problemas al retirar tu dinero

Como en ocasiones anteriores, el Banco del Bienestar ha dado a conocer algunas recomendaciones para los beneficiarios de sus programas, con el objetivo de evitar cualquier tipo de contratiempo al momento de retirar su dinero.

En primer lugar, destacan revisar el calendario oficial de pagos, para así saber la fecha exacta en la que el apoyo se verá reflejado en su cuenta, y así acudir únicamente después de esta fecha y evitar filas innecesarias.

Además, recomiendan descargar la aplicación oficial del Banco del Bienestar en algún dispositivo móvil con la finalidad de verificar cuándo esté disponible el recurso.

Más allá de esto, recientemente el Banco del Bienestar dio a conocer que se podrán comenzar a hacer transferencias desde esta aplicación, por lo que el dinero podrá pasarse a una cuenta de otro banco y así poder retirarlo desde sucursales que no sean del Banco del Bienestar.