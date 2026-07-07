Pensión Bienestar para Adultos Mayores: ¿Qué letras reciben su pago HOY martes 7 de julio?

La dispersión de recursos correspondiente al bimestre julio-agosto continúa este martes 7 de julio para los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México, entre ellos la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, uno de los apoyos económicos con mayor número de derechohabientes en el país.

Luego de que el calendario oficial de pagos iniciara el lunes con las personas cuyo primer apellido comienza con la letra A, este martes avanza la entrega de depósitos para un nuevo grupo de beneficiarios, siguiendo el orden alfabético establecido para evitar la saturación en sucursales bancarias.

Además de la pensión destinada a las personas adultas mayores, durante esta jornada también reciben su apoyo quienes forman parte de la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Muejeres Bienestar y el Programa para Madres Trabajadoras, siempre que su primer apellido corresponda a la letra programada para este día.

¿Quiénes reciben el depósito este martes?

De acuerdo con el calendario de dispersión del bimestre julio-agosto, este martes 7 de julio corresponde el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra B.

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que los beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite adicional para recibir el recurso.

Como ocurre en cada periodo de pago, el depósito puede reflejarse en distintos momentos del día, por lo que se recomienda revisar el saldo antes de acudir a una sucursal o cajero automático.

¿Cuánto dinero recibe cada beneficiario?

Los montos varían según el programa social al que pertenezca cada derechohabiente.

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores otorga 6 mil 400 pesos por bimestre, mientras que las Personas con Discapacidad reciben 3 mil 300 pesos.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo económico es de 3 mil 100 pesos cada dos meses. Por su parte, el Programa para Madres Trabajadoras contempla un depósito de mil 650 pesos bimestrales por cada menor registrado, de acuerdo con las reglas establecidas.

Recomiendan no retirar el dinero el mismo día

Las autoridades recordaron que no es obligatorio acudir al Banco del Bienestar el día en que se realiza el depósito, ya que el dinero permanece resguardado en la cuenta bancaria hasta que el beneficiario decida utilizarlo.

Esta medida busca reducir las filas y las aglomeraciones en sucursales, además de dar mayor comodidad y seguridad a los usuarios.

También se recomienda consultar primero el saldo mediante la aplicación del Banco del Bienestar o en un cajero automático antes de trasladarse a una sucursal, así como evitar compartir los datos de la tarjeta con tercero y tomar precauciones al momento de retirar efectivo.

Se prevé que a lo largo de las siguientes semanas continúe la dispersión de pagos, de acuerdo con el orden alfabético de la inicial del primer apellido de los beneficiarios.