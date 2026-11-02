Pensión Bienestar: ¿Por qué no hay pagos hoy 2 de noviembre y quiénes cobran el 3?

Hace unos días fue publicado el calendario oficial de pagos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, correspondiente al último bimestre del año, el de noviembre-diciembre. A diferencia de lo que muchos pensaban, los pagos arrancarán hasta el marte 3 de noviembre, y no este lunes 2. ¿Quiénes cobrarán?

Luego de que el más reciente pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se depositara el pasado mes de septiembre, con la llegada de noviembre llegaría también una nueva dispersión del apoyo para este programa social.

En esta ocasión desde el pasado lunes 26 de octubre fue publicado el calendario oficial de la dispersión del apoyo, que igual que en ocasiones anteriores se realizará directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios.

¿Por qué no habrá depósitos el lunes 2 de noviembre?

Aunque muchos beneficiarios pensaron que los pagos de la Pensión comenzarían desde este lunes 2 de noviembre, el calendario arranca a partir del martes 3 de noviembre.

Esto se debe a que de acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el día 2 de noviembre es considerado día inhábil, por lo que los bancos cierran sus puertas y suspenden sus operaciones.

Martes 3 de noviembre comienzan los pagos

Tal como establece el calendario oficial de la Pensión para Adultos Mayores, la dispersión de pagos comenzará este próximo martes 3 de noviembre.

Los primeros beneficiarios que recibirán sus depósitos serán los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra A, quienes recibirán su dinero en sus tarjetas durante esta fecha.

Se espera que los pagos de la Pensión continúen durante todo el mes, hasta concluir el viernes 27 de noviembre con las últimas letras del abecedario.

¿Qué programas cobrarán este mes?

Además de la Pensión para Adultos Mayores, con la llegada de noviembre se realizarán también los pagos de algunos otros programas sociales.

En esta ocasión serán también los beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad, el Programa para Madres Trabajadoras y Sembrando Vida, además del programa dirigido a las personas de la tercera edad.

Tal como ha indicado el Banco del Bienestar, no es necesario acudir a las sucursales bancarias el mismo día del depósito, pues el recurso permanece intacto en la cuenta hasta el momento en que se retire el dinero.

Asimismo, sugieren únicamente acudir a las sucursales bancarias cuando esté confirmado que el recurso ya está en la cuenta; esto se puede realizar a través de aplicación del Banco del Bienestar, para teléfono móvil.